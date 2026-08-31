Messi hat seine Nationalteam-Karriere beendet

„Ich weiß, dass die Zeit dafür gekommen ist“, sagte der argentinische Superstar.

Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus Argentiniens Fußball-Nationalteam erklärt. „Es war eine Entscheidung, die wehtat - und die mir auch jetzt noch tief im Inneren wehtut -, aber ich weiß, dass die Zeit dafür gekommen ist“, schrieb der achtfache Weltfußballer am Montag auf Instagram. Messi gewann mit Argentinien alles, was es zu gewinnen gibt: die WM 2022, die Copa America 2021 und 2024 und Olympiagold 2008. Zudem wurde er mit der „Albiceleste“ 2014 und 2026 Vizeweltmeister.

Messis 207 Länderspiele und 125 Tore bedeuten jeweils argentinischen Rekord. Im Juli führte er sein Land als 39-Jähriger mit acht Toren und vier Assists noch einmal ins WM-Endspiel - unter anderem mit einem Doppelpack beim 2:0 in der Gruppenphase gegen Österreich. Im Finale war Spanien allerdings zu stark. Das 0:1 gegen die Iberer nach Verlängerung in East Rutherford war damit Messis letztes Länderspiel.

Der Offensivspieler schrieb, er habe den Text bereits am 21. Juli - zwei Tage nach dem WM-Finale - verfasst. Nach dem Tod seines Vaters am 8. August sei er noch mehr von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt. „Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch!“, erklärte Messi in einem bewegenden Statement an die Fans.

Ausschluss bei Nationalteam-Debüt 2005

Messi debütierte im August 2025 im Nationalteam, damals wurde er in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn eine Minute nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen. Abgesehen von Olympiagold lief Messi einem großen Titel mit Argentinien lange hinterher. Nach dem verlorenen Copa-America-Finale 2016 gegen Uruguay erklärte er sogar kurzzeitig seinen Rücktritt, kehrte dann aber doch zurück und beendete die Titelwartezeit bei der Copa America 2021.

Der große Triumph folgte ein Jahr später, als Messi mit Argentinien ein denkwürdiges WM-Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewann. Auf Clubebene ist die Karriere des früheren Barcelona-Stars noch nicht vorbei, er steht noch bis 2028 beim MLS-Club Inter Miami unter Vertrag.

Messis Ende in der Nationalmannschaft könnte weitere Rücktritte auslösen. Goalie Emiliano Martinez hatte die Fortsetzung seiner Karriere auch schon infrage gestellt. Teamchef Lionel Scaloni hatte ebenfalls Zweifel genährt, dass er eine weitere Amtszeit ab 1. Jänner in Angriff nehmen wird. Die „Albiceleste“ könnte vor einem riesigen Umbruch stehen - und das vier Jahre vor einer WM, bei der es auch ein Eröffnungsspiel in Buenos Aires geben soll.