Die HSG Graz startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Krems (19 Uhr) in die neue HLA Saison.

Michael Schweighofer ist guter Dinge, dass der „schlafende Riese Graz“ geweckt wird. Eher früher als später soll das geschehen, wenn es nach dem Chef der HSG Graz geht. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Cupsieger Krems (19 Uhr). Die Schrammen des Abstiegskampfs in der vergangenen Saison sind wohl verheilt. „Guat is‘ gangen, nix is‘ g‘schegn“, sagt Schweighofer. Unter Trainer Risto Arnaudovski, der den Abstieg abgewendet hat, soll dieses Szenario nun der Vergangenheit angehören. Das Erreichen des Play-offs ist das gesteckte Ziel.

Der Weg dahin führte aber nicht über ein paar Runden auf dem Transferkarussell. Die Grazer haben sich am „Aufrüsten“ nicht beteiligt und nur einen Spieler neu verpflichtet. Wenngleich ihn Schweighofer respektvoll als „Ikone des steirischen Handballs“ bezeichnet, will Martin Breg von diesem Terminus nichts wissen – noch nicht. „Ich bin gekommen, um mit Graz endlich einen Titel zu holen. Von solchen Ausdrücken halte ich nicht viel, denn wir sind eine Mannschaft, und da sind alle gleich wichtig und wertvoll“, sagt der 33-jährige Flügelspieler.

Er allein kann freilich nicht die Wende herbeiführen, weiß auch Kapitän Lukas Schweighofer, der sich mit Keeper Thomas Eichberger die Kapitänswürde teilt. „Eine Person wird es nicht richten können, es geht nur über das Kollektiv. Wir müssen in den engen Phasen als Mannschaft noch enger zusammenstehen und nicht auseinanderbrechen, wie es in den vergangenen Saisonen oft passiert ist.“

Die Hauptaufgabe für den Trainer war es daher, in der Vorbereitung einen Wandel in der Mentalität herbeizuführen. Zwar hatten die Grazer in der abgelaufenen Saison immer wieder überrascht, aber in entscheidenden Momenten gegen direkte Gegner versagt. „Die Qualität ist da, und sie reicht nicht nur für das Viertelfinale, sondern für viel mehr“, sagt der Trainer. „Wir haben im Sommer viel getan, damit wir unser Potenzial auch zeigen können. Aber wir können es nur gemeinsam schaffen – und mit Disziplin.“

Die nötige Selbstsicherheit könne freilich nur auf dem Feld im Training und Spiel erarbeitet werden, sagt Arnaudovski: „Das Training ist nicht nur die eineinhalb Stunden in der Halle. Ich verlange von meinen Spielern, dass sie danach über ihre Rolle in der Mannschaft und unser Spiel genau nachdenken und reflektieren. Wenn man unter der Woche hart arbeitet, kann man am Wochenende mit Selbstvertrauen in die Partie gehen.“ Das hat gefruchtet, erklärt Schweighofer: „Risto hat es geschafft, dass jeder weiß, welche Rolle er hat. Auch wenn sie nur vier Minuten spielen – jeder weiß, dass er gebraucht wird und wichtig ist. Es ist Respekt. Aber es ist auch klar: Die Liga wird eng, und wir werden bis zur letzten Runde raufen müssen.“