Drei Erlebniswelten beim Gastspiel der Motorrad-WM in der Steiermark von 18. bis 20. September

Die MotoGP nimmt im Laufe der Saison an Fahrt auf und vor allem an Spannung zu: Selten war das Rennen um Siege so offen wie in dieser Saison. Die Ducati-Dominanz der vergangenen Jahre scheint gebrochen, aber auch Aprilia ist nicht dauerhaft auf Sieg programmiert, obwohl Ex-Weltmeister Jorge Martin die WM aktuell anführt. Doch mit einem „Doppelsieg“ in Sprint und Grand Prix in Aragon schob sich auch Marc Marquez wieder ins Blickfeld. Und endlich vermochte auch sein spanischer Landsmann Pedro Acosta in der WM wieder richtig anzuschreiben, fuhr auf Platz zwei.

Vom 18. bis 20. September gastiert der „Zirkus“ wieder in Österreich, zu einem neuen Termin als in den Jahren davor – und das verspricht eben Spannung wie selten zuvor. Und auch rund um die Rennstrecke wird es wieder g‘scheit Zirkus geben, der einen Besuch am Ring doppelt ertragreich macht: Internationale Coverbands, österreichische Acts, DJs und Stunt-Shows sorgen für Stimmung und auch ein gewisses Festival-Feeling. Denn mit dem neuen Termin gibt es auch ein neues Konzept der „MotoGP Fan Zone“, erstmals werden auf dem Areal hinter der „Niki Lauda Kurve“ sogar drei Erlebniswelten bespielt, zusätzliche, überdachte Bereiche sollen auch im Fall des (Regen-) Falles dafür sorgen, dass man das Rahmenprogramm genießen kann.

1 / 2 Beleibt bei Mensch, Maschine und Zuschauern: Der MopedGP fasiniert auch die Stars © Red Bull Content Pool/Philip Platzer

Los geht es am Ring schon am Donnerstag, dem 17. September, der zum „Super-Donnerstag“ wird: Neben dem traditionellen „Pit Lane Walk“ steht auch der allseits beliebte „MopedGP“ auf dem Programm, bei dem auch die Stars auf Puch Maxi und Co steigen und sich die Gaudi nicht entgehen lassen. Für „Aktive“ und ihre Mopeds gibt es übrigens noch die Möglichkeit, auf der Strecke dabei zu sein, Anmeldungen sind unter www.redbullring.com/mopedgp noch möglich.

„Rock Area“, „Steirer Stadl“ und „VibeSphere“

Die drei Fanzonen sind thematisch „getrennt“, da findet jeder Besucher etwas für seinen (Musik-)Geschmack: Die „Rock Area“ lockt mit energiegeladenem Gitarrensound und Biker-Feeling. In der „VibeSphere“ sorgen DJs für den passenden Beat und im „Steirer Stadl“ mit Biergarten haben typisch österreichische Gemütlichkeit und Live-Bands ihr Zuhause. Tagsüber begeistern Adrian Guggemoos bei einer Trial Freestyle Show, dazu gibt es eine Skate- und eine BMX-Show. Und die Siegerehrung für den MotoGP-Sprint kommt am Samstag auch zu den Fans in die Fanzone – näher kann man den Stars kaum sein. Außer, man ist am Sonntag früh genug am Ring und wartet beim „Hero Walk am Styrian Green Carpet“ auf Marquez & Co., dort nehmen sich die Zweirad-Artisten Zeit für Autogramme, Selfies und Co. – und sie kommen übers Wochenende auch mehrfach zum „Meet the Riders“ in die Fanzone.

Hymne von der Allstar-Band vom „Woodstock der Blasmusik“

Und traditionell wird auch die österreichische Bundeshymne vor dem Grand Prix von Österreich am Sonntag zur Besonderheit: In diesem Jahr wird sie von einer „Allstar-Band“ intoniert, nämlich jener des Festivals „Woodstock der Blasmusik“ – viel österreichischer geht es also wirklich kaum, dazu werden auch wieder am Himmel die Flying Bulls zusammen mit dem Red Bull Skydive Team für Action sorgen.