Ein mutmaßlicher Mord unter Drogensüchtigen in Villach lenkt die Aufmerksamkeit auf die Szene. Wurde sie gewaltbereiter und aggressiver?

Dass es in Villach ein Drogen-Problem gibt, ist keine Neuigkeit – und auch kein Alleinstellungsmerkmal für eine Stadt dieser Größe. In der Drogen-Beratungsstelle Roots gibt es laufend Hilfe für Menschen, die einen Ausweg aus der Sucht suchen.

Es gibt aber auch die andere Szene, jene in der sich am 21. August eine Tötung, vielleicht sogar ein Mord, ereignete. „Als die Polizei zum Einsatzort kam, ließ noch nichts auf eine Gewalteinwirkung schließen“, berichtet Oberstleutnant Guido Schützelhofer von jenen Minuten, als Polizei und Rettung zum Einsatz unterhalb der Villacher Draubrücke kamen. Vier Menschen waren dort, das spätere Todesopfer lag bereits am Boden, wirklich ansprech- und vernehmbar war keiner der Beteiligten. „Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Villach kennen diese Szene aber und wussten, dass vorerst keine sachdienlichen Hinweise zu erwarten sind.“ Erst eine nach dem Tod der Frau angeordnete Obduktion ergab dann, dass rohe Gewalteinwirkung zum Ableben der 28-Jährigen geführt hatte.

© Webcam Am Abend des 21. August wurde unter der Draubrücke in Villach eine Frau gewaltsam getötet

„Bis wir aber sachdienliche Hinweise hatten, die uns weiterbrachten, dauerte es noch“, erzählt Schützelhofer. „Die Szene hält der Polizei gegenüber dicht.“ Kleinere Raufereien würden so gut wie nie zur Anzeige gebracht, „es herrscht ein Misstrauen gegenüber Staat und Polizei“. Dieser Umstand erkläre auch, warum es zehn Tage dauerte, bis der Freund der Toten, ein 39-Jähriger, in Untersuchungshaft genommen wurde.

Zwei Drogenszenen

Doch ist diese Gewalttat normal für die Szene? „Zahlen die das belegen, gibt es nicht“, erklärt Schützelhofer. „Es geht zwar ruppiger zu, Beleidigungen, Hasstiraden, kleinere Körperverletzungen – das kennt man. Aber ein Mord bleibt eine absolute Ausnahme.“ Im Grunde handle es sich „vielfach um gescheiterte Existenzen, oft ist der Konsum auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit“.

© KLZ / Julia Wiesflecker Kerzen erinnern an den gewaltsamen Tod einer 28-jährigen Frau

Ein Problem, das Menschen, die mit Süchtigen arbeiten, aber immer häufiger beobachten: Es gibt mittlerweile eine zweite Drogenszene. Einerseits jene, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, andererseits Menschen, die ihre Drogen aus dem Internet beziehen. Und da gibt es keine Klarheit mehr darüber, welche Drogen im Umlauf sind. Die Verfügbarkeit über das Internet und die Herstellung der Substanzen in Drogenlabors stellt Polizei, Suchtarbeiter und Mediziner gleichermaßen vor Herausforderungen.