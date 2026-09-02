Tote Frau in Villach: „Drogen-Szene hält der Polizei gegenüber dicht“
Ein mutmaßlicher Mord unter Drogensüchtigen in Villach lenkt die Aufmerksamkeit auf die Szene. Wurde sie gewaltbereiter und aggressiver?
Dass es in Villach ein Drogen-Problem gibt, ist keine Neuigkeit – und auch kein Alleinstellungsmerkmal für eine Stadt dieser Größe. In der Drogen-Beratungsstelle Roots gibt es laufend Hilfe für Menschen, die einen Ausweg aus der Sucht suchen.
Es gibt aber auch die andere Szene, jene in der sich am 21. August eine Tötung, vielleicht sogar ein Mord, ereignete. „Als die Polizei zum Einsatzort kam, ließ noch nichts auf eine Gewalteinwirkung schließen“, berichtet Oberstleutnant Guido Schützelhofer von jenen Minuten, als Polizei und Rettung zum Einsatz unterhalb der Villacher Draubrücke kamen. Vier Menschen waren dort, das spätere Todesopfer lag bereits am Boden, wirklich ansprech- und vernehmbar war keiner der Beteiligten. „Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Villach kennen diese Szene aber und wussten, dass vorerst keine sachdienlichen Hinweise zu erwarten sind.“ Erst eine nach dem Tod der Frau angeordnete Obduktion ergab dann, dass rohe Gewalteinwirkung zum Ableben der 28-Jährigen geführt hatte.
„Bis wir aber sachdienliche Hinweise hatten, die uns weiterbrachten, dauerte es noch“, erzählt Schützelhofer. „Die Szene hält der Polizei gegenüber dicht.“ Kleinere Raufereien würden so gut wie nie zur Anzeige gebracht, „es herrscht ein Misstrauen gegenüber Staat und Polizei“. Dieser Umstand erkläre auch, warum es zehn Tage dauerte, bis der Freund der Toten, ein 39-Jähriger, in Untersuchungshaft genommen wurde.
Zwei Drogenszenen
Doch ist diese Gewalttat normal für die Szene? „Zahlen die das belegen, gibt es nicht“, erklärt Schützelhofer. „Es geht zwar ruppiger zu, Beleidigungen, Hasstiraden, kleinere Körperverletzungen – das kennt man. Aber ein Mord bleibt eine absolute Ausnahme.“ Im Grunde handle es sich „vielfach um gescheiterte Existenzen, oft ist der Konsum auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit“.
Ein Problem, das Menschen, die mit Süchtigen arbeiten, aber immer häufiger beobachten: Es gibt mittlerweile eine zweite Drogenszene. Einerseits jene, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, andererseits Menschen, die ihre Drogen aus dem Internet beziehen. Und da gibt es keine Klarheit mehr darüber, welche Drogen im Umlauf sind. Die Verfügbarkeit über das Internet und die Herstellung der Substanzen in Drogenlabors stellt Polizei, Suchtarbeiter und Mediziner gleichermaßen vor Herausforderungen.
Hilfe in Krisensituationen
Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 / 222 555 (kostenlos und rund um die Uhr)
Männernotruf: 05 76 77 (kostenlos und rund um die Uhr)
Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF)
Kontaktadressen aller Frauenhäuser in Österreich
Auch wenn keine Anzeige erstattet wird, können Opfer in jedem Bundesland Gewaltschutzzentren aufsuchen: 0800/700 217
Männerinfo Krisenhelpline 0800 400 777 (kostenlos und rund um die Uhr)
„Halt der Gewalt“ (Onlineberatung HelpChat für Frauen und Mädchen, tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9 bis 23 Uhr)
Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
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