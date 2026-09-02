Outdoor-Spezialist „Bergspezl“ sperrt erste steirische Filiale auf

Exklusiv: Das Salzburger Handelsunternehmen wird im Frühjahr 2027 eine mehr als 1.000 Quadratmeter große Filiale in Graz aufsperren – und zwar im Grazer „Messequadrant“ in der Fröhlichgasse.

Der Grazer Messequadrant wird bald zum Magnet für alle Fahrrad- und Outdoorbegeisterten: Das Salzburger Unternehmen „Bergspezl“ wird im Frühjahr 2027 hier seine erste steirische Filiale auf mehr als 1.000 Quadratmetern eröffnen. „Bergspezl“ besteht seit fast vier Jahrzehnten und hat sich seither zu einem etablierten Fachhändler für Bike, Outdoor und Wintersport entwickelt. Aktuell ist man mit acht Standorten in Österreich vertreten – in Puch bei Hallein, Salzburg, Haid, Villach, Klagenfurt, Wien, Vösendorf/SCS und Wörgl, neben Graz soll auch in Vöcklabruck ein neuer dazukommen.

„Wir freuen uns sehr über den Markteintritt von Bergspezl in Graz an diesem hervorragenden Standort“, sagt Sigrid Filzmoser, Standortleiterin Graz des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE, die den Deal vermittelt hat. Auch abseits davon tut sich in der Fröhlichgasse, direkt gegenüber dem Messegelände, viel: „Aktuell sind bereits rund drei Viertel der Büro- und Gewerbeflächen vergeben. Im Herbst ziehen die ersten Büromieter ein“, so Filzmoser.

Idealer Standort

Für „Bergspezl“ würden Graz und die Steiermark ideal ins Konzept passen – das Fahrrad spiele sowohl im Alltag als auch im Sport eine große Rolle, gleichzeitig biete die Region beste Voraussetzungen für Radtouren sowie für Wandern, Running und Wintersport. „Besonders wichtig ist uns die persönliche Nähe zum Kunden. Beratung alleine genügt heute nicht mehr – bei uns soll die Begeisterung überspringen“, erklärt Geschäftsführer Alfred Eichblatt: „Wir möchten auch lange nach dem Kauf Ansprechpartner und Spezl für unsere Kunden sein.“ So bietet man in den Filialen nicht nur eine große Auswahl an Bikes, E-Bikes und Outdoor-Ausrüstung, sondern auch persönliche Fachberatung, Bike-Leasing und eine professionelle Fahrradwerkstatt.