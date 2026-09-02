Orientalischer Minimarkt „Sama“ hat neuen Standort in Wolfsberg

Nach dem Umzug aus der Ernst-Swatek-Straße sind die Lebensmittel aus dem Orient seit 1. September im „Palais Gutsche“ am Weiher in Wolfsberg erhältlich.

Knapp zwei Jahre lang betrieb der Syrer Saleh Aljomaa den Minimarkt „Sama“ in der Ernst-Swatek-Straße in Wolfsberg. Nun zog das Geschäft mit orientalischen Lebensmitteln an einen neuen Standort ins „Palais Gutsche“ am Weiher 7, der seit 1. September geöffnet hat. „Unser Angebot wird von unseren Kunden sehr gut angenommen, daher wollen wir dieses für sie erweitern“, sagt der 58-Jährige, der mit seiner Frau und fünf Kindern vor einem Jahrzehnt in der Lavanttaler Bezirkshauptstadt eine neue Heimat gefunden hat. Der Eingang in den Laden, in dem zuletzt eine Modeboutique war, befindet sich in der Dr.-Alois-Karisch-Straße gegenüber der Bezirkshauptmannschaft.

Unser Angebot wird von unseren Kunden gut angenommen, daher wollen wir dieses für sie erweitern. — Saleh Aljomaa , Betreiber

Auch GLS-Paketshop

Das Sortiment umfasst auf knapp 140 Quadratmetern Brot, Milchwaren, Obst und Gemüse, Fleisch und vieles andere mehr. Erweitert wurde das Angebot auf Wunsch der Kunden etwa bei den Backwaren – darunter die typischen Süßspeisen aus Südosteuropa und dem Orient namens „Baklava“. Eine Ausweitung erfuhr aber auch die Produktpalette bei den Gewürzen – beispielsweise mit Waren aus Osteuropa. „Seit dem Vorjahr spüren wir generell eine größere Nachfrage nach Lebensmitteln aus der Ukraine und Russland“, berichtet der Betreiber, der seine Waren über einen Großhändler aus Wien bezieht.

© Petra Mörth Erweitert wurde die Produktpalette des Lebensmittelladens etwa bei den Gewürzen

Zu Aljomaas Kunden würden längst nicht mehr nur im Lavanttal lebende Menschen aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens zählen. „Es kaufen auch viele Österreicher bei uns ein“, sagt der Ladenbetreiber, der auch ein GLS-Paketshop ist. Außerdem können hier auch Transaktionen über Western Union durchgeführt werden.

Öffnungszeiten unverändert

Geöffnet hat das Lebensmittelgeschäft der gut integrierten Flüchtlingsfamilie wie bisher von Montag bis Freitag von 8 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 18 Uhr.