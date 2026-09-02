Aufruhr in Hohenbrugg an der Raab wegen angeschossener Katze

Mitte August wurde eine Katze im Fehringer Ortsteil Hohenbrugg angeschossen. Die Besitzerin tippt auf eine Kleinkaliberwaffe und sorgt sich um das verwundete Tier und zwei weitere Katzen.

„Er hat wirklich diese sieben Katzenleben, bereits vor eineinhalb Jahren wurde er angefahren und erlitt einen doppelten Beckenbruch“, erzählt eine Frau aus Hohenbrugg an der Raab (Gemeinde Fehring) von ihrem Kater. Von den sieben Leben dürften allerdings nur noch fünf übrig sein, denn die Katze wurde Mitte August angeschossen. „Von der Wunde her, muss es sich um eine Kleinkaliberwaffe gehandelt haben“, ist sich die Tierhalterin sicher.

Dabei war es Glück, dass sie ihren Kater überhaupt gefunden hatte. Denn das freilaufende Tier hatte einen Tierarzttermin wegen eines hartnäckigen Hustens und als es am Morgen nicht zum Haus zurückkam, machte sich die Hohenbruggerin auf die Suche nach ihm. In der Nähe ihres Hauses entdeckte sie die Katze dann: „Er hat mich etwas leidend angeschaut. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass es der gleiche Blick war, wie damals beim Autounfall.“

Röntgen zeigte Durchschuss und Metallsplitter

Die Katzenhalterin schnappte sich das Tier und fuhr zum geplanten Tierarzttermin – nach einigen Minuten Fahrt merkte sie, dass die Decke, auf der der Kater lag, voller Blut war. „Das war ein Schock. Ich bin gefahren so schnell ich konnte“, so die Hohenbruggerin. Die Veterinärmedizinerin vermutete dann erst einmal einen geplatzten Abszess oder eine Wunde durch einen Zaun – erst wieder zu Hause zeigte sich, dass der Kater auch eine zweite Wunde, genau auf der gegenüberliegenden Seite der ersten, hatte.

© Privat Der Kater vor seiner erneuten Verletzung

Nach einem weiteren Tierarztbesuch und einem Röntgen in Fürstenfeld stand fest: Die Katze wurde ziemlich sicher angeschossen, das Projektil ging glatt durch. „Der Kater hat eine gebrochene Rippe und es wurden Metallsplitter in der Wunde entdeckt“, erklärt die Katzenbesitzerin. Rund fünf Millimeter groß sei das kreisrunde Eintrittsloch, sechs Millimeter die Austrittstelle. Inzwischen habe sich der Kater etwas erholt, so die Betroffene: „Es war richtig knapp am Herzen vorbei – er hatte großes Glück.“

Giftköder und Schussattacken im Raabtal

Wer sich in einschlägigen Foren im Internet umschaut merkt schnell, dass das kein Einzelfall in der Steiermark ist. Und auch im Raabtal werden immer wieder Haustiere angeschossen, Adler vergiftet oder Giftköder ausgelegt, wie erst kürzlich die Stadtgemeinde Fehring warnte. Für viele Haustierbesitzer zieht das nicht nur viele Tierarztbesuche, sondern auch eine starke emotionale Belastung nach sich.

Wie oft solche oder ähnliche Fälle in der Südoststeiermark vorkommen, dazu kann die Landespolizeidirektion Steiermark keine Auskunft erteilen. Im konkreten Sachverhalt werde nach wie vor ermittelt, betont man jedoch – allerdings gebe es wenig Anhaltspunkte, einen unbekannten Tatort und kaum Zeugen.

Mit der Geschichte des Katers soll vor allem die Achtsamkeit der Nachbarn geschärft werden, damit es nicht wieder zu solchen Fällen kommt, oder zumindest jemand etwas mitbekommt.

Hohe Strafen für Tierquälerei

Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass auf solche Arten der Tierquälerei strenge Strafen stehen. Im gerichtlichen Strafrecht (Paragraf 222 StGB) sind dafür im Höchstfall Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren vorgesehen. Angewendet werden kann das auf alle Tiere: In Graz wurde erst kürzlich ein Pensionist nicht rechtskräftig wegen Tierquälerei (5400 Euro Geldstrafe) verurteilt, weil er eine Taube erschossen hat.

Die Hohenbruggerin achtet inzwischen vor allem darauf, dass ihre Katzen nur noch selten und wenn überhaupt nachts rausgehen. Sie will zudem mit Zetteln im Ort auf den Fall aufmerksam machen. Dass es sich um eine Verletzung durch eine Kleinkaliberwaffe handelt, dabei ist sich die Katzenhalterin sicher: „Das haben mir mehrere Tierärzte, die auch Jäger sind, sowie ein pensionierter, hochrangiger Polizist – unabhängig voneinander – bestätigt.“ Gerade die Vorstellung, dass jemand mit einer Schusswaffe auf Katzen schießt, treibt die Hohenbruggerin um: „Man lebt in Angst. Es kann ja jedes Tier treffen.“