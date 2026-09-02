Aus „Töglhöfer“-Kaufhaus wurde Kunstgalerie in Pöllauberg

Seit rund einem Jahr gibt es im ehemaligen Töglhöfer-Kaufhaus in Pöllauberg eine kleine Kunstgalerie. „Kunst am Berg“ präsentiert Werke namhafter Künstler.

Petra Schlacher und Brigitte Töglhöfer haben dem alten Kaufhaus in Pöllauberg neues Leben eingehaucht und eine kleine Galerie hinter die Schaufenster gesetzt

„Der Kiosk wurde 1958 von meinen Eltern Peter und Philomena Töglhöfer erbaut, das Kaufhaus 1963“, schlüsselt Brigitte Töglhöfer die Geschichte hinter dem gleichnamigen Kaufhaus auf. Heute gibt es hier Gemälde statt Gemischtwaren. Gemeinsam mit Kunsthistorikerin Petra Schlacher hat sie den ehemaligen Nahversorger vor rund einem Jahr zu einem Ort für die Werke österreichischer Künstlerinnen und Künstler verwandelt.

Ein schwarzer Vorhang trennt die rund 15 Quadratmeter Ausstellungsfläche der Galerie „Kunst am Berg“ vom privaten Teil des Gebäudes, das zum Teil noch immer Wohnhaus ist. „Ich habe das Geschäft 33 Jahre lang geführt“, so Töglhöfer. Zuletzt betrieben ihr Neffe und dessen Mutter das Kaufhaus, seit 2021 sind jedoch auch sie in Pension.

1 / 3 Das alte Kaufhaus hat als Kunstgalerie ein neues Leben bekommen © KLZ / Moritz Weinstock

Aus Kaufhaus wurde Kunstgalerie

„Früher waren teilweise bis zu neun Reisebusse am Tag hier oben“, erinnert sich die Kaufhaus-Erbin an die Blütezeit der Gemeinde, hervorgerufen nicht zuletzt durch einen starken Wallfahrtstourismus. Heute ist Pöllauberg eine Art Ruhepol, meint Petra Schlacher, die hier ihre Wahlheimat fand.

Trotzdem dürfe ein wenig Leben zurückkehren, dachten sich die beiden: „Die Galerie haben wir voriges Jahr im September eröffnet“, so Schlacher – aus der schlichten Idee heraus, Künstlern einen Ort zu bieten, an dem sie ihre Werke ausstellen können. „Mein Gedanke war, dass wir hier wirklich namhafte Künstler ausstellen lassen, wie etwa zuletzt Norbert Mayer“.

1 / 3 Die neue Ausstellung zeigt Werke aus der Reihe „Innenansichten“ der Künstlerin Monika Wetz © KLZ / Moritz Weinstock

Teure „Hingucker“ statt Allerweltskunst

Mit der Galerie Geld zu verdienen, war nie der Anspruch. „Wenn da ein Bild um 16.000 Euro hängt, ist klar, dass man das nicht von heute auf morgen verkauft“, ordnet Schlacher die vergangene Ausstellung ein. Am 6. September eröffnet nun eine neue Ausstellung der Künstlerin Monika Wetz. Und auch den alten Kiosk am Hauptplatz will man in naher Zukunft bespielen, „vielleicht eine Art Hofladen mit Weinverkauf“, denkt Schlacher schon weiter.