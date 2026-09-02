Neun Milliarden Kilometer zur Arbeit - mit Grazer Know-how

Nach acht Jahren kommt die europäisch-japanische Doppelsonde BepiColombo beim rätselhaften Planeten Merkur an. Mit viel österreichischer Beteiligung, wie man am Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) erklärt.

Es ist die bislang weitaus anspruchsvollste interplanetare Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA – und die Reise geht an einen extremen Ort: Acht Jahre und neun Milliarden Kilometer war die europäisch-japanische Doppelraumsonde BepiColombo nun zum Merkur unterwegs.

Hochkomplexe Konstruktion

Das dreiteilige Raumschiff besteht aus zwei wissenschaftlichen Sonden und dem Merkur-Transfermodul. Diese sind so konstruiert, dass sie sich im Rahmen der Missionsoperationen zum Eintritt in die Merkurumlaufbahn voneinander trennen. Morgen um 14 Uhr MESZ wird mit der Abtrennung des Transfermoduls die mehrstufige Ankunftsphase eingeleitet: BepiCololondonmbo kommt am eigentlichen Arbeitsplatz an – Ende 2026 wird die Doppelraumsonde den Merkur erreichen.

Wissenschaftlich gesehen stehen die Erforschung des Merkur-Magnetfeldes und die Untersuchung der dünnen Atmosphäre des Planeten im Fokus, erklärt man beim Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). „Mit BepiColombo ist Österreich auf dem Weg ins Zentrum unseres Sonnensystems“, betonte IWF-Direktorin Christiane Helling den heimischen Anteil an der Mission: Neben dem IWF sind die Weltraumfirmen Beyond Gravity Austria und Terma Technologies maßgeblich daran beteiligt.

© ESA Hier wurde vor dem Start der Hitzeschutz angebracht

Hitzeschutz als Krux

Ein technologisch wesentlicher Aspekt der Mission ist der Hitzeschutz der unter anderem solarbetriebenen Raumsonde, von dem sehr viel abhängt: Hier zeichnet das Unternehmen Beyond Gravity verantwortlich, außerdem ist das Unternehmen am Lenksystem und der Solarpaneel-Steuerung beteiligt. Terma Technologies unterstützte BepiColombo bereits im Testbetrieb und assistiert nun auch der laufenden Mission im Weltall.

Am 20. Oktober 2018 war es, als BepiColombo an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abhob. Die bevorstehende Ankunft beim Merkur ist ein Husarenritt: Durch die Nähe zur Sonne herrscht extreme Hitze vor, diese hat zudem einen sehr starken Gravitationseinfluss auf die Raumsonde. Das Einschwenken in einen stabilen Orbit sei daher extrem schwierig, wie Daniel Schmid und Werner Magnes vom IWF im Interview erklären.

© ESA/NASA Künstlerische Darstellung von BepiColombo während der achtjährigen Reise zum Merkur

Die beiden Experten betonen die besondere Rolle des innersten Planeten im Sonnensystem, auf dem je nach Tag- und Nachtseite zwischen bis zu plus 450 Grad und minus 170 Grad herrschen: „Der Merkur ist neben der Erde der einzige Gesteinsplanet mit eigenem Magnetfeld. Aufgrund seiner geringen Größe (Durchmesser: etwa 4880 Kilometer) sollte der Kern eigentlich ausgekühlt – und sein flüssiges Inneres längst erstarrt sein.“

Rätsel um Merkur-Magnetfeld

Vor BepiColombo haben erst zwei Missionen den Planeten erforscht und Erstaunliches herausgefunden: „Die US-Raumsonde Mariner 10 hat 1974 überraschenderweise ein Magnetfeld entdeckt, was eigentlich auf einen flüssigen Kern hindeutet. Die MESSENGER-Mission (2011–2015) fand heraus, dass das Magnetfeld um 400 Kilometer, also 20 Prozent vom Radius, nach Norden verschoben ist.“ Hierzu erhofft man sich maßgebliche neue Erkenntnisse, mit zusätzlichen Instrumenten will man die Forschung vorantreiben: „BepiColombo wird mit zwei Raumsonden in unterschiedlichen Umlaufbahnen ein viel detaillierteres Bild vom Merkur und seinem Magnetfeld zeichnen können und hoffentlich herausfinden, wie dieses entsteht“, heißt es beim IWF.

Insgesamt kostete die Mission zum am wenigsten erforschten Planeten des inneren Sonnensystems über die letzten 20 Jahre 1,7 Milliarden Euro. Die nächsten raumfahrerischen Höhepunkte aus europäischer Sicht? Auf der Reise in das Jupitersystem fliegt die ESA-Raumsonde „JUICE“ am 29. September ein zweites Mal an der Erde vorbei. Das imposante Weltraumteleskop „PLATO“ legt im März 2027 los. Es bleibt spannend.