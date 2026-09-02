Pro & Kontra: Soll es auch bei uns Strafzahlungen für Wegwerfmode geben?

Frankreich hebt nun Strafen auf Wegwerfmode von Billiganbietern wie Temu und Shein ein, um die Verbreitung einzudämmen und den Müll zu reduzieren. Sollte auch Österreich so ein Modell in Erwägung ziehen?

Frankreich hebt mit September Strafen auf Wegwerfmode ein: So kostet eine Billigjacke eines Onlinehändlers wie Shein oder Temu in Frankreich künftig bis zu zwölf Euro mehr. Die neuen Regeln sollen die Verbreitung sogenannter Wegwerfmode einschränken. Heuer werden demnach unter bestimmten Kriterien auch 50 Cent für Unterhosen oder Socken fällig, zwei Euro für ein T-Shirt oder neun Euro für Jeans. Frankreich wolle auf diese Weise gegen ein Geschäftsmodell vorgehen, „das darauf beruht, dass ein Kleidungsstück in Rekordzeit von der Ladenfläche in die Mülltonne wandert“, wird seitens der Regierung betont. Ist das auch ein Modell, das Österreich in Erwägung ziehen sollte? Was spricht dafür und was dagegen?

PRO Eine völlig gerechtfertigte Maßnahme – ob sie greift, wird abzuwarten sein. Wahllos gekaufte Billigstkleidung, die nicht einmal für späteres Recycling taugt und von China aus Europa überschwemmt, ist ein Übel. Für viele scheint der Spottpreis das maßgebliche Kaufargument zu sein – es ist schlüssig, auch in umgekehrter Richtung an dieser Schraube anzusetzen: Werden Produkte mit unterirdischer Qualität spürbar teurer gemacht, fällt der wichtigste Kaufanreiz früher oder später weg. Warum nicht weniger, aber höherwertiges Gewand? Neues Bewusstsein stünde gut.

Werden Produkte mit unterirdischer Qualität spürbar teurer gemacht, fällt der wichtigste Kaufanreiz früher oder später weg. — Thomas Golser , Außenpolitikressort

Kontra Eines vorweg: Das Phänomen der Wegwerfmode wird zurecht kritisiert, Maßnahmen dagegen sind willkommen. Aber muss es echt schon wieder eine Sondergebühr vulgo Strafzahlung sein, die zunächst einmal nur die Konsumentinnen und Konsumenten trifft? In Kürze werden EU-weit Paketabgaben auch für Kleinsendungen eingeführt, es gibt die Abfallrahmenrichtlinie, die auch auf Billigmode abzielt, es folgen Recycling-Quoten für Altkleidung . . . an Vorschriften, Abgaben und Strafen mangelt es also ohnehin nicht. Entscheidend ist der Vollzug – und unser aller Kaufverhalten.