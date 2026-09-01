26 Kinder erkundeten die Sunfixlhöhle in Kainach bei Voitsberg

Der Ausflug war Teil des Ferienprogramms der Gemeinden Kainach und Bärnbach. Für 10. September ist erneut ein Vormittag in der Höhle geplant.

Durch das Schaubergwerk führte Norbert Marhold (Mitte), ihr Wissen teilten auch Gerhard Brunner (ganz links) und Hubert Lind (ganz rechts) mit den Kindern

„Danke, das war super cool!“ – so verabschiedeten sich am Montagmittag zahlreiche Kinder bei Norbert Marhold, dem Betriebsleiter der Sunfixlhöhle in Kainach bei Voitsberg. Im Rahmen des gemeinsamen Ferienprogramms der Gemeinden Bärnbach und Kainach verbrachte Marhold mit 26 Kindern einen Vormittag bei dem Schaubergwerk.

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Sagen, Wissenswertes und ein Krampus

Auf sie wartete ein umfangreiches Programm: Franziska Krenn-Leitgeb erzählte Sagen, Marhold führte durch die Sunfixlhöhle, wo Gerhard Brunner, ehemaliger Leiter der Elektrotechnik bei der GKB, der sich noch heute um die Elektrik in der Sunfixlhöhle kümmert, und Hubert Lind, der selbst 20 Jahre im Bergbau tätig war, den Kindern Wissenswertes über den früheren Steinbruch erklärten.

Ein besonderes Highlight für die Kinder: Ein Mitglied des Krampusvereins „Sunfixl-Höhlenteifl“ schlüpfte in Fellgewand und Maske, sorgte mit einer kleinen Jagd durch die Höhle für ausgelassenes Gelächter und stand anschließend für Erinnerungsfotos mit den Kindern bereit.

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Die Sunfixlhöhle Bereits im Hochmittelalter dürfte in der Sunfixlhöhle Sandstein abgebaut worden sein, die ältesten bekannten Werkstücke stammen wohl aus dem 13. Jahrhundert. Hergestellt wurden unter anderem Schleifsteine, Futtertröge oder Fensterbänke aus Sandstein. Der Abbau endete nach dem zweiten Weltkrieg, im Jahr 2001 wurde das Schaubergwerk samt Montanhistorischem Wanderweg eröffnet. Auf rund 4.500 Quadratmetern kann man dort heute Bergbaugeschichte hautnah erleben.

Mehr als 2000 Besucher im Vorjahr

Durch die Höhle führen neben Marhold auch Alexander Zöhrer, Ernst Lasnik, Hans Eck sowie Hans Prettenthaler. Auch abseits des Ferienprogramms ist das ehrenamtliche Team rund um die Sunfixl-Höhle mit dem Andrang zufrieden. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 70 Führungen in der Höhle, mehr als 2000 Besucher waren hier", sagt Marhold.

1 / 3 Die Sunfixlhöhle in Kainach bei Voitsberg © Karl Mayer

Erneuter Termin am 10. September

Am 10. September findet ein solcher Vormittag bei der Sunfixlhöhle von 8 bis 12 Uhr erneut statt. Mit dem Krampus werden die Kinder dann noch mehr in Berührung kommen – da fangen bereits die Aufbauarbeiten für die große Maskenausstellung der Sunfixl-Höhlenteifl, die am 12. und 13. September in der Höhle stattfindet, an.

Eltern können ihre Kinder unter ferienprogramm.kreativ-praxis.at anmelden. Ein Shuttle-Service wird mit Ausgangspunkt vor dem Gemeindeamt in Bärnbach beziehungsweise vor der Volksschule Kainach angeboten.