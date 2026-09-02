Auf 1200 Quadratmetern: Fitnesscenter in Feistritz/Drau wird eröffnet

Nach kurzer Bauzeit steht das neue Fitness-Center „ET-Fit“ in Feistritz/Drau vor der Eröffnung. Auf 1200 Quadratmetern soll Anfang Oktober der Betrieb starten.

Noch diese Woche werden die Fitness-Geräte geliefert. Die Eröffnung des ET-Fit in Feistritz/Drau ist für den 5. Oktober geplant

„Wir möchten etwas für unseren wunderbaren Wohnort schaffen, was unserer Meinung nach noch fehlt.“ Mit diesem Anspruch kündigten Miriam und Udo Jester im vergangenen Herbst ihr Fitness-Projekt in Feistritz/Drau an. Inzwischen ist aus den Plänen ein weit fortgeschrittener Neubau geworden. Am 3. Oktober ist im „ET-Fit“ zunächst ein Besichtigungstag geplant, am 5. Oktober soll der reguläre Betrieb starten. Die Investition wird mit rund zwei Millionen Euro beziffert.

Gebaut wird seit Anfang März auf dem Grundstück neben der „ET Ingenieurbüro GmbH“ in der Kreuzner Straße. Hinter dem Fitness-Center steht die eigens gegründete „ET-FIT GmbH“, geführt von Miriam und Udo Jester, der auch Geschäftsführer des Planungsbüros ist. Rund 1200 Quadratmeter Trainingsfläche sind vorgesehen. Mehr als 100 Geräte sollen Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining ermöglichen. Dazu kommen über 300 Quadratmeter Wellness-Bereich mit finnischer Sauna, Hydrojet-Massage und Ruhezone. Im Haus sind außerdem Massagen sowie eine eigenständige Physiotherapiepraxis vorgesehen.

1 / 2 Udo und Miriam Jester haben für das eigene Fitness-Center „ET-Fit“ eine eigene GmbH gegründet © KK/ET-Ingenieurbüro

20 Stunden täglich geöffnet

Geändert hat sich gegenüber den ersten Plänen der zeitliche Zugang. War im Vorjahr noch von einem Betrieb rund um die Uhr die Rede, sollen Mitglieder nun täglich von 4 bis 24 Uhr Zutritt haben, auch an Wochenenden und Feiertagen. Der Zugang erfolgt digital per Gesichtserkennung oder über einen QR-Code in der App.

Nicht umgesetzt wird dagegen ein ungewöhnlicher Teil der ursprünglichen Planung. Im Untergeschoss waren zunächst acht Schießstände vorgesehen. Davon nahmen die Betreiber noch vor der Einreichung Abstand. Als Gründe nannten sie im vergangenen Herbst die aufwendige Lüftung, fehlende Fördermöglichkeiten und offene rechtliche Fragen. Auch der Amoklauf in Graz floss laut Jester in die Entscheidung ein.