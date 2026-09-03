Als Grund für die Verschiebung werden Krankheitsfälle im Organisationsteam genannt.

Die „Hanamicon“, die zweite Anime- und Manga-Convention in Graz, findet ebenfalls 2027 wieder statt

Anfang des Jahres war die Freude bei den Anime- und Manga-Fans in Graz groß. Nach sechsjähriger Pause wurde bekannt gegeben, dass die „Akicon“ ursprünglich dieses Jahr wieder zurückkehren sollte. Jetzt müssen sich die Fans der japanischen Popkultur noch ein weiteres Jahr gedulden.

„Wir verschieben die Akicon auf 2027“, heißt es in einem Posting auf Instagram. Ein neues Datum steht noch nicht fest.

Krankheitsfälle als Grund

Als Grund werden einige Krankheitsfälle im Organisationsteam genannt. „Aufgrund einiger Krankheitsfälle und der damit verbundenen Ausfälle ist es uns nicht möglich, die Akicon in einer Qualität stattfinden zu lassen, welche wir euch Besuchern bieten wollen“, heißt es auf Instagram. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.