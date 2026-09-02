Vor knapp fünf Jahren gründete Harmonikamachermeister Michael Sammer mit seinem Bruder, Tischler Daniel Sammer, das Unternehmen Sammer Harmonika. Binnen weniger Jahre hat sich der Hersteller am deutschsprachigen Markt etabliert.

In der Werkstatt in Rosental an der Kainach riecht es nach Fichtenholz. Michael Sammer baut gerade die Teile der Mechanik zusammen, sein Bruder Daniel Sammer verleimt den hölzernen Korpus. Die beiden haben vor knapp fünf Jahren das Unternehmen „Sammer Harmonika“ in Leibnitz gegründet, vor einem Jahr haben sie ihren Standort in Rosental bezogen. Direkt neben dem Haus der Musik von Stefan Maier, der an dem Unternehmen beteiligt ist, werden inzwischen rund 200 Ziehharmonikas pro Jahr hergestellt. „Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir uns in wenigen Jahren so etablieren können. Gerade bei jungen Musikerinnen und Musikern sind wir teils beliebter als die großen Marken“, freut sich Harmonikamachermeister Michael Sammer. Dazu trug auch die Kooperation mit der online-basierten „Quetschn Academy“ aus Graz bei, die die Bekanntheit der Sammer-Instrumente rasch steigerte.

Michael Sammer lernte den Beruf des Harmonikamachers bei Parz in seinem Heimatort Semriach. „Ich habe zwar zuvor schon ein bisserl Harmonika gespielt, aber eigentlich habe ich mit der Trompete begonnen. Die Harmonika galt bei uns als Bauerninstrument, das jeder nebenbei lernt“, erzählt der Unternehmer lachend. Dann habe er aber bei Parz geschnuppert, weil das Unternehmen gleich um die Ecke lag. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich dort die Lehre gemacht habe“, erinnert sich Sammer, der später zehn Jahre bei Strasser Harmonika tätig war und schließlich die Meisterprüfung als Harmonikamacher absolvierte. Sein Bruder Daniel, der Zugposaune und Tenorhorn spielt, ist gelernter Tischler und war drei Jahre lang bei Strasser in der Tischlerei und Lackiererei beschäftigt, ehe er zwischenzeitlich einen ganz anderen Weg einschlug.

Prominente Kunden

Als sich Michael Sammer selbstständig machte, wusste er nicht, was auf ihn zukommen sollte: „Ich habe gedacht, ich werde hauptsächlich Harmonikas reparieren und vielleicht fünf Stück pro Jahr selber bauen.“ Für einen ordentlichen Schub bei der Nachfrage sorgte auch ein prominenter Kunde: Franz Posch.

„Er hat einmal in der Südsteiermark Urlaub gemacht und damals von seinem Freund Toni Maier gehört, dass in Leibnitz Harmonikas gebaut werden. Eines Tages rief Posch plötzlich an, dass er in zehn Minuten vorbeischauen würde.“ Der Rest ist Geschichte, seitdem spielt der bekannte Musiker und „Mei liabste Weis“-Moderator die Sammer-Harmonika. „Er zeigte sich vor allem von den tiefen Bässen beeindruckt und davon, dass unsere zweichörigen Harmonikas, die sehr leicht sind, kein Tremolo aufweisen“, berichtet Michael Sammer. Stolz sind die Brüder auch, dass bei ihnen kein Sperrholz zum Einsatz kommt, sondern nur reines Fichtenholz. Inzwischen spielen etwa auch Patrik Hoetzl (Die Aufgeiger), Matteo Schrei (Fredy Pfister Band), Verena Sorger (Die Huafschneida) oder der Niederländer Kevin van den Eijnden Ziehharmonikas von Sammer.

1 / 14 Michael Sammer gibt Einblick in die Mechanik © KLZ / Rainer Brinskelle

In der Werkstatt in Rosental an der Kainach wird mit Präzisionsmaschinen gearbeitet: So kommen CNC-Fräsen und Laser zum Einsatz, um die Teile zuzuschneiden und das Holz individuell zu verzieren. Das gesamte Innenleben der Mechanik ist Marke Eigenbau. „Wir kaufen nur Kleinteile wie Knöpfe und Stimmzungen sowie den Balg zu, sonst wird alles im Haus produziert“, betont Michael Sammer.

Lehrlinge werden ausgebildet

Fünf Mitarbeiter sind in dem weststeirischen Betrieb beschäftigt, davon zwei Lehrlinge. Ein dritter Lehrling hat seine Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen. Der Nachwuchs ist Michael und Daniel Sammer aber auch extern wichtig: Auf Kundenwunsch haben sie nun eine kleine, dreireihige Harmonika für Kinder entwickelt, die gerade gebaut wird. Rund 180 Arbeitsstunden stecken in einer Harmonika, von der Bestellung mit individuellen Wünschen bis zur Übergabe dauert es in etwa drei Monate. Der Preis dafür startet bei rund 7000 Euro. „Ich bin froh, dass es für Harmonikas keinen chinesischen Markt gibt, dafür ist der Absatz zu klein. Da zählt die Handarbeit, dafür nehmen die Leute auch noch gerne das Geld in die Hand“, so Michael Sammer.