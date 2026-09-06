Diese Villacher Gärten sind ein beliebtes Fotomotiv
30 Blumentröge am Balkon, ein Garten als Wohnzimmer und Farben auf 1100 Metern: So unterschiedlich wird die blühende Leidenschaft der Gemeindesiegerinnen und Gemeindesieger der Blumenolympiade gelebt.
Ob üppige Blumenpracht oder dezente florale Akzente rund ums Haus: Hinter jedem Garten stecken viel Zeit, tägliche Pflege und die Freude daran, etwas Besonderes zu schaffen. Genau diese Leidenschaft würdigt auch heuer wieder die Blumenolympiade.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt der Bewerb den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern eine Bühne. Veranstaltet wird die Blumenolympiade von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner. Die Gemeindesiegerinnen und -sieger aus den verschiedenen Kategorien haben sehr schöne Gärten und werden vorab vorgestellt. Für den Regional- oder Landessieg hat es jedoch nicht gereicht. Exemplarisch haben wir drei Teilnehmerinnen besucht.
Bei ihr hilft Tochter Anna schon mit
Dass es bei ihr einmal so üppig blühen würde, hätte Stefanie Winkler vor 15 Jahren selbst nicht gedacht. Damals zog die heute 37-Jährige mit ihrer Familie auf den alten Bauernhof in Feld am See. Mit vier Trögen begann sie, das alte Gemäuer mit Blumen zu beleben. Inzwischen ist vor allem der Balkon am Stadel zum Blickfang geworden. Dort wachsen Pelargonien, und um den Hof herum auch Zauberglöckchen und Gazanien. Manche Pelargonien begleiten Winkler seit 15 Jahren und überwintern im Erdkeller. Wer von der Alm herunterfährt, bleibt nicht selten stehen und fotografiert den bunten Balkon. Arbeit steckt reichlich dahinter. Tochter Anna (9) hilft schon fleißig beim gießen und zupfen mit.
Zur Blumenpracht gibt es auch einen großen Gemüsegarten
Gezupft wird auch bei Serafine Ofner. „Sonst werden sie nicht schön“, sagt die 77-Jährige. Auf 1100 Metern Seehöhe in Laastadt bei Arriach schmückt sie den Hof mit Surfinien und Pelargonien, dazu kommen Beete und Tröge rund um Stall und Haus. Rot gehört unbedingt dazu, ebenso Blau, Weiß, Pink und Gelb. „Hauptsache bunt“, lautet ihr Motto. Zahlreiche Blumenbewerbe hat sie in ihrer langen Hobbygärtnerkarriere bereits gewonnen.
Die Freude an Blumen begleitet sie seit Kindertagen, auch ihr Mann habe sie immer geteilt und sich an der Farbenpracht erfreut. Der Hof ist zugleich Nutzraum: Ofner hält Schafe und Schweine und zieht Salat, Paprika, Tomaten oder Rote Rüben. „Ich könnte mich selbst versorgen“, sagt sie. Anders als ihre Tochter, die gerne einen Strauß Blumen in der Wohnung hat, liebt sie die Blumen im Freien.
„Der Garten ist unser Wohnzimmer“
Ganz anders wirkt der Garten von Wilma Presser-Mitterer in Stockenboi. Rund um ihr gut 60 Jahre altes Elternhaus hat die 71-Jährige keine möglichst große Blütenfülle geschaffen, sondern „Oasen“. Neben den Blumen gibt es unzählige Sitzplätze, Liegen, einen Teich und einen Brunnen. „Der Garten ist unser Wohnzimmer“, sagt sie. Hier wird gegessen, gesessen und abgeschaltet.
Nach vielen Jahren in Vollzeit wurde der Garten zu ihrem Kraftplatz. Bei der Bepflanzung setzt sie möglichst auf winterharte Pflanzen wie Echinacea und Sonnenhut. Das erleichtere die Arbeit. Einen Besuch im Fitnessstudio brauche sie ohnehin nicht, meint Presser-Mitterer, das tägliche „garteln“ halte sie fit und sie bekommt den Kopf dabei frei. Ihr Prinzip passt zu ihrem Garten: „Weniger ist mehr.“
Gemeindesieger Bezirk Villach
Arriach:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Claudia Trügler, Gasthof Alte Point (1), Robert Puschitz, Tischlerei Puschitz (2)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Serafine Ofner (vlg. Zimmermann) (1), Daniela Unterwandling (vlg. Biedermann) (2), Rosalinde Hinterlassnig (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Margit Kraßnitzer (1)
Rund um‘s Haus: Martha Fauland (1), Waltraud Puschitz (2), Birgit Petscher (3) Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Elke Habernig (1), Karin Kircher (2)
Bad Bleiberg:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Sabine und Edwin Lutz, Hotel Vital (1), Udo Woschank und Kacper Stopyra, Café Rondeau (2), Udo Woschank und Kacper Stopyra, Restaurant Knappenhaus (3)
Rund um’s Haus: Suzana Holder (1), Anita Steurer (2), Karin Stauder (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Jasmin Dorn (1),
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Karin und Hartwig Stauder, Wohlfühloase (1), Johann Kreuzer, Nachbargemeinschaft Sonnseite (2)
Garten als Erholungsraum: Hildegard Lindenbauer (1), Klaudia Kramer (2), Veronika Kramer (3)
Feld am See:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Hannes und Angelika Nindler (Lindenhof) (1)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Stefanie und Anna Winkler (vlg. Huber) (1), Christine Modl (vlg. Walder) (2), Katarina Ofner (vlg. Orter) (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Sabine Unterscheider (1), Claudia Oberlerchner (2), Esther Varga (3)
Rund um‘s Haus: Ilse Maier (1), Annemarie und Erhard Veiter (2), Elfriede Harmtodt (3)
Garten als Erholungsraum: Monika und Hermann Nindler (1), Christina Leutschacher (2), Hans Maier (3)
Ferndorf:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Sabrina Wild (vlg. Klammer) (1), Manuela Schwaiger (vlg. Bacher) (2), Karin Schaller (vlg. Spieler) (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Barbara Skorianz (1)
Rund um‘s Haus: Gabriele Tschernutter (1), Josef Fischer (2), Karin Linder (3)
Garten als Erholungsraum: Weber Sandra (vlg. Weinmann) (1)
Finkenstein:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Edeltraut Warmuth, Gasthof Feichter (1), Arno Franz Samonig, Der Strandkorb (2)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Hubert Grabensteiner (vlg. Ischnig aus Techanting) (1)
Der Garten als Nahrungsquelle: Josefine Thurner (1)
Rund um‘s Haus: Sonja und Hans Tarmann (1), Heidi und Erwin Krassnitzer (2)
Garten als Erholungsraum: Christian Unterweger (1), Brigitte Unterweger (2), Andrea Pinter (3)
Fresach:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Sonnhilde Barzauner (vlg. Lugerkeusche) (1)
Rund um‘s Haus: Katrin Tscharnuter (1), Sonja Petschnig (2), Isabella Grießer (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Renate Ebner (1), Inge Eggarter (2), Inge Brandstätter (3)
Paternion:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Sabine Polczer, Tabak Trafik Polczer (1)
Rund um‘s Haus: Radek Zembowicz (1), Joachim Schmölzer (2), Stephanie und Otto Drussnitzer (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Brigitte Podesser (1), Herbert Stauder (2), Ingrid und Karl Gratzer (3)
Garten als Erholungsraum: Ingeborg Kofler-Schatzmayr (1), Martina Keller (2), Melitta Nackler (3)
Stockenboi:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Günther Friedrich (1), Kerstin und Isolde Müller, Ferienwohnungen Mösslacherhof (2), Familie Ronacher, Ronachers Einkehr (3),
Bauernhöfe & Buschenschanken: Karin und Peter Kapeller (vlg. Oberkircher) (1), Anna Kapeller (vlg. Altziebler) (2), Elfriede Mazzarella-Kerschbaumer (vlg. Hofer) (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Michaela und Irmgard Nageler (vlg. Tonnbodner) (1), Mag. Andrea Mattioli und Stefan Kapfenstein (Zitronenraritäten) (2)
Rund um‘s Haus: Bettina Sima (1), Mag. Manfred Pick (2), Elke Lammegger (vlg. Unterrieder) (3), Lotte und Gerhild Sattlegger (3)
Garten als Erholungsraum: Elisabeth und Siegfried Pesentheiner (Große Vielfalt) (1), Wilma Presser-Mitterer (2), Waltraut Amlacher (3)
Treffen am Ossiacher See:
Der Garten als Nahrungsquelle: Nicole Tengg (1)
Rund um‘s Haus: Herta Steiner (1), Gerlinde und Herbert Lassnig (2)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Sarah Marginter (1)
Garten als Erholungsraum: Renate Fiebiger (1), Waltraud Pasterk (2)
Velden am Wörthersee:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Hotel Engstler, Maria Nasarow-Engstler (1), Falkensteiner Schlosshotel Velden, Michaela Ulbing (2), Marktgemeinde Velden, Strandbad (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Nadine Strohmeier (1)
Rund um‘s Haus: Maria und Josef Ramusch (1), Doris Blüm (2)
Garten als Erholungsraum: Petra Lutskes (1), Monika Wertschnig (2)
Villach:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Daniela Schiestl, Gästehaus Schiestl (1), Helmut Hinterleitner, Hotel Schönruh (2), Walter Trink, Gästehaus Trink (3) Bauernhöfe & Buschenschanken: Klara Grafenauer (vlg. Janach) (1), Corina Rasom (vlg. Albler) (2)
Der Garten als Nahrungsquelle: Margarethe Neudeck (1)
Rund um‘s Haus: Helmut Sonnleitner (1), Annemarie Ambros (2), Christa Mitterböck (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Susanne Ragen (1), Christian Bruno Gaugusch (2), Margarete Platzer (3)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Sonja Gmoser, Kindergarten Maria Gail (1), Melanie Kraschl, Kleingartenverein Drautal (2)
Garten als Erholungsraum: Christa Frömmer (1), Eike Wolf Gollob und Rudolf Gollob (2)
Weißenstein:
Rund um’s Haus: Lilli Hofer (1)
Wernberg:
Rund um’s Haus: Sonja und Andreas Loitsch (1), Johann Rabitsch (2)
Garten als Erholungsraum: Andrea und Adalbert di Bernardo (1), Mag. Mag. Roswitha Schipfer, Bakk phil. DDI (FH) Christian Thomann (2)