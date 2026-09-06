Diese Villacher Gärten sind ein beliebtes Fotomotiv

30 Blumentröge am Balkon, ein Garten als Wohnzimmer und Farben auf 1100 Metern: So unterschiedlich wird die blühende Leidenschaft der Gemeindesiegerinnen und Gemeindesieger der Blumenolympiade gelebt.

Generationen unter einem Dach: Jakob und Serafine Ofner aus Arriach vor dem Balkon, der viele Blicke auf sich zieht

Ob üppige Blumenpracht oder dezente florale Akzente rund ums Haus: Hinter jedem Garten stecken viel Zeit, tägliche Pflege und die Freude daran, etwas Besonderes zu schaffen. Genau diese Leidenschaft würdigt auch heuer wieder die Blumenolympiade.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt der Bewerb den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern eine Bühne. Veranstaltet wird die Blumenolympiade von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner. Die Gemeindesiegerinnen und -sieger aus den verschiedenen Kategorien haben sehr schöne Gärten und werden vorab vorgestellt. Für den Regional- oder Landessieg hat es jedoch nicht gereicht. Exemplarisch haben wir drei Teilnehmerinnen besucht.

Bei ihr hilft Tochter Anna schon mit

Dass es bei ihr einmal so üppig blühen würde, hätte Stefanie Winkler vor 15 Jahren selbst nicht gedacht. Damals zog die heute 37-Jährige mit ihrer Familie auf den alten Bauernhof in Feld am See. Mit vier Trögen begann sie, das alte Gemäuer mit Blumen zu beleben. Inzwischen ist vor allem der Balkon am Stadel zum Blickfang geworden. Dort wachsen Pelargonien, und um den Hof herum auch Zauberglöckchen und Gazanien. Manche Pelargonien begleiten Winkler seit 15 Jahren und überwintern im Erdkeller. Wer von der Alm herunterfährt, bleibt nicht selten stehen und fotografiert den bunten Balkon. Arbeit steckt reichlich dahinter. Tochter Anna (9) hilft schon fleißig beim gießen und zupfen mit.

1 / 3 Stefanie Winkler mit ihren Kindern Anna, Tristan und Heinrich am Balkon, der oft Fotomotiv von vorbeifahrenden Blumenfans ist © KK/Privat

Zur Blumenpracht gibt es auch einen großen Gemüsegarten

Gezupft wird auch bei Serafine Ofner. „Sonst werden sie nicht schön“, sagt die 77-Jährige. Auf 1100 Metern Seehöhe in Laastadt bei Arriach schmückt sie den Hof mit Surfinien und Pelargonien, dazu kommen Beete und Tröge rund um Stall und Haus. Rot gehört unbedingt dazu, ebenso Blau, Weiß, Pink und Gelb. „Hauptsache bunt“, lautet ihr Motto. Zahlreiche Blumenbewerbe hat sie in ihrer langen Hobbygärtnerkarriere bereits gewonnen.

1 / 3 Serafine Ofner mit Enkel Jakob Ofner aus Arriach erfreuen sich an der bunten Vielfalt im weitläufigen Garten © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Die Freude an Blumen begleitet sie seit Kindertagen, auch ihr Mann habe sie immer geteilt und sich an der Farbenpracht erfreut. Der Hof ist zugleich Nutzraum: Ofner hält Schafe und Schweine und zieht Salat, Paprika, Tomaten oder Rote Rüben. „Ich könnte mich selbst versorgen“, sagt sie. Anders als ihre Tochter, die gerne einen Strauß Blumen in der Wohnung hat, liebt sie die Blumen im Freien.

„Der Garten ist unser Wohnzimmer“

Ganz anders wirkt der Garten von Wilma Presser-Mitterer in Stockenboi. Rund um ihr gut 60 Jahre altes Elternhaus hat die 71-Jährige keine möglichst große Blütenfülle geschaffen, sondern „Oasen“. Neben den Blumen gibt es unzählige Sitzplätze, Liegen, einen Teich und einen Brunnen. „Der Garten ist unser Wohnzimmer“, sagt sie. Hier wird gegessen, gesessen und abgeschaltet.

1 / 3 Wilma Presser-Mitterers Motto lautet: Weniger ist mehr © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Nach vielen Jahren in Vollzeit wurde der Garten zu ihrem Kraftplatz. Bei der Bepflanzung setzt sie möglichst auf winterharte Pflanzen wie Echinacea und Sonnenhut. Das erleichtere die Arbeit. Einen Besuch im Fitnessstudio brauche sie ohnehin nicht, meint Presser-Mitterer, das tägliche „garteln“ halte sie fit und sie bekommt den Kopf dabei frei. Ihr Prinzip passt zu ihrem Garten: „Weniger ist mehr.“