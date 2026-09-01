Kopftuchverbot: „Der Staat spricht Mädchen die Mündigkeit ab“
Der Vorsitzende der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Mehmet Celebi, kritisiert das ab heute geltende Kopftuchverbot scharf, aber schützt es seine Interessen nicht?
Welche Botschaft soll ein Kopftuch senden?
Das Kopftuch ist für viele Frauen im Islam ein Ausdruck ihrer Religiosität oder religiösen Glaubenspraxis. Sie wollen damit ihre Nähe zu Gott zeigen, die ihre Identität als Muslimin nach dem Erlangen ihrer Religionsmündigkeit auslebt. Klar ist aber: Das Tragen des Kopftuchs muss immer auf Freiwilligkeit basieren.
Wenn man auf muslimischen Veranstaltungen – wie beispielsweise dem Fastenbrechen – unterwegs ist, sieht man auch Siebenjährige mit Kopftuch. Das hat wenig mit Religionsmündigkeit zu tun, auch die Freiwilligkeit kann man hier hinterfragen.
Das ist die leidige Debatte. Wie gesagt, wir sind klar gegen einen Zwang und sagen das auch ganz offen, dass das der Weg ist, den wir im Islam nicht gehen wollen. Aber es gibt Kinder, die sich einfach am Kopftuchtragen versuchen, die vielleicht ihren Eltern oder Geschwistern nacheifern wollen und bestimmte Anlässe dafür nutzen.
Das Kopftuchverbot, das ab heute in Kraft ist, muss Ihnen dann zugutekommen. Es verbietet das Kopftuchtragen von Mädchen unter 14. Zwang kann es dann keinen mehr geben.
Wir sehen das Verbot kritisch. Die Zahl der Mädchen, die wirklich zum Kopftuch gezwungen wird, ist verschwindend klein. Ansonsten wird hier über die Köpfe der jungen Mädchen hinweg entschieden. De facto spricht der Staat ihnen ihre Mündigkeit ab.
Wie soll man dem Zwang, den sowohl die Politik als auch Sie ablehnen, sonst entgegentreten?
Es gibt diverse Möglichkeiten. Wir können mit Schulpsychologen diese Fälle aufarbeiten, wir können als muslimische Gemeinde hier einwirken. Ein generelles Verbot trifft aber auch jene, die ihre Religiosität gerade selbst für sich ergründen.
Zuletzt meldeten sich vereinzelt islamische Gemeinden mit Boykottaufrufen. Man stellt sich also bereits darauf ein, religiöse Überzeugungen über geltendes Recht zu stellen.
Das ist ganz klar abzulehnen. Sobald das Gesetz in Kraft ist, soll man es auch befolgen. Wir werden aber auch Betroffene beim Gang zum Verfassungsgerichtshof unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass man hier ganz klar gegen eine Religionsgruppe vorgeht und das nicht verhältnismäßig ist.
Eine Langzeitstudie über das französische Kopftuchverbot, das 1994 eingeführt wurde, legt nahe, dass ein Kopftuchverbot Muslime vor Diskriminierung schützt, weil es soziale Unterschiede unsichtbar macht. Ist das Kopftuchverbot also vielleicht auch eine Chance?
Wir reden oft über muslimische Kinder als Kinder mit Migrationshintergrund, die 2015 nach Österreich gekommen sind. Die Wahrheit ist aber, dass viele hier geboren sind, viele in der zweiten oder dritten Generation hier leben und Österreicherinnen und Österreicher sind. Wenn Diskriminierung stattfindet, muss der Staat entschieden dagegen vorgehen und kein Verbot einführen, das Mädchen ihre Selbstbestimmtheit nimmt.
Der Islam ist seit 114 Jahren eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Muslime sind ein fester Teil der österreichischen Gesellschaft. Warum debattieren wir so intensiv über den Islam?
Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierigen Zeiten erleben wir immer wieder, dass politische Debatten auf Themen gelenkt werden, die sich besonders leicht emotionalisieren lassen. Das Kopftuch eignet sich dafür leider sehr gut, weil es sichtbar ist und dadurch stark symbolisch aufgeladen werden kann.