Welche Botschaft soll ein Kopftuch senden? Das Kopftuch ist für viele Frauen im Islam ein Ausdruck ihrer Religiosität oder religiösen Glaubenspraxis. Sie wollen damit ihre Nähe zu Gott zeigen, die ihre Identität als Muslimin nach dem Erlangen ihrer Religionsmündigkeit auslebt. Klar ist aber: Das Tragen des Kopftuchs muss immer auf Freiwilligkeit basieren.

Wenn man auf muslimischen Veranstaltungen – wie beispielsweise dem Fastenbrechen – unterwegs ist, sieht man auch Siebenjährige mit Kopftuch. Das hat wenig mit Religionsmündigkeit zu tun, auch die Freiwilligkeit kann man hier hinterfragen. Das ist die leidige Debatte. Wie gesagt, wir sind klar gegen einen Zwang und sagen das auch ganz offen, dass das der Weg ist, den wir im Islam nicht gehen wollen. Aber es gibt Kinder, die sich einfach am Kopftuchtragen versuchen, die vielleicht ihren Eltern oder Geschwistern nacheifern wollen und bestimmte Anlässe dafür nutzen.

Das Kopftuchverbot, das ab heute in Kraft ist, muss Ihnen dann zugutekommen. Es verbietet das Kopftuchtragen von Mädchen unter 14. Zwang kann es dann keinen mehr geben. Wir sehen das Verbot kritisch. Die Zahl der Mädchen, die wirklich zum Kopftuch gezwungen wird, ist verschwindend klein. Ansonsten wird hier über die Köpfe der jungen Mädchen hinweg entschieden. De facto spricht der Staat ihnen ihre Mündigkeit ab.