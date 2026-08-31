30 Grad im September: Wird in Kärntens Seen noch im Oktober gebadet?

Die Seen in Kärnten bleiben dank des Rekordsommers aktuell über 24 Grad warm und versprechen eine verlängerte Badesaison. Womöglich bis in den Oktober?

Knapp 25 Grad, so warm ist das Wasser des Wörthersees noch am letzten Augusttag dieses Jahres. Die erste Septemberwoche startet mit Lufttemperaturen bis 32 Grad. Beides ungewöhnlich hohe Werte, die die Frage aufwerfen, wie lange die heurige Badesaison andauern wird.

Ideale Badetemperaturen liegen für die meisten Menschen zwischen 20 und 24 Grad. Hier empfinden wir das Wasser als angenehm erfrischend, ohne dass unser Körper zu stark abkühlt. Wie lange wird es heuer dauern, bevor die Seentemperaturen unter die 20-Grad-Marke rutschen?

„Wasser ist träge, Wassermassen brauchen länger als Landmassen, um sich zu erwärmen. Das kennt jeder, der zu Pfingsten an die Adria fährt: Bei 25 bis 30 Grad in der Sonne ist das Meer oft noch bis zu 10 Grad kälter. In die andere Richtung funktioniert das natürlich ähnlich, Wasser kühlt langsamer ab als der Boden“, erklärt Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria.

© Helge Bauer/Geosphere Austria Meteorologe Gerhard Hohenwarter

Rekordsommer

Dass die Kärntner Seen noch so warm sind, ist dem Rekordsommer mit vielen Hitzetagen über 30 Grad geschuldet. Im Schnitt gab es laut GeoSphere Austria heuer in Österreich 42 Hitzetage in Tallagen unter 500 Metern Seehöhe, eine Zunahme um 170 Prozent gegenüber einem durchschnittlichen Sommer. 55 Mal kletterte die Thermometersäule etwa in Ferlach und in St. Andrä im Lavanttal über die 30 Grad.

Normalerweise hat der Faaker See zu dieser Jahreszeit noch maximal 22 Grad und gegen Ende des Monats sinkt die Temperatur in der Regel auf 17 Grad. — Gerhard Hohenwarter , Meterologe

Dadurch erhitzten sich etwa der Turner- und der Pressegger See bereits Ende Juni auf über 28 Grad und der Wörthersee auf über 27. Dieses hohe Temperaturniveau sei der Grund, dass die Seen Ende August noch großteils über 24 Grad warm seien, sagt Hohenwarter: „Normalerweise hat der Faaker See zu dieser Jahreszeit noch maximal 22 Grad und gegen Ende des Monats sinkt die Temperatur in der Regel auf 17 Grad.“ Aktuell werden 23,5 Grad am Faaker See gemessen.

Hitzewelle im Herbst

Wird nun die Hitzewelle, mit bis zu 32 Grad, die für die erste Septemberwoche angekündigt ist, die Abkühlung der Seen nochmal einbremsen oder sie sogar erneut erwärmen? „Kaum“, lautet die knappe Antwort von Hohenwarter. „Damit es jetzt noch zur Erwärmung kommt, müsste es über 35 Grad haben“, sagt der Meteorologe, denn „der Tag ist kürzer, die Nächte kälter und wesentlich länger.“

Die Seentemperaturen können nicht mehr den Stand von Juni oder Juli erreichen. Die schwächere Sonnenenergie kann nur mehr dazu beitragen, das aktuelle Niveau etwas länger zu halten. — Gerhard Hohenwarter , Meteorloge

Dauer, Einfallswinkel und Energie der Sonnenstrahlen reichen nicht mehr aus, um die trägen Wassermassen weiter zu erwärmen. „Die Seentemperaturen können nicht mehr den Stand von Juni oder Juli erreichen. Die schwächere Sonnenenergie kann nur mehr dazu beitragen, das aktuelle Niveau etwas länger zu halten.“

Das bedeutet, die Seen werden diesen September im selben Tempo abkühlen wie nach einem „gewöhnlichen“ Sommer? „ „Ja. Laut statistischen Daten des Hydrographischen Dienstes beträgt die Abkühlung etwa fünf Grad pro Herbstmonat. Sofern Stürme oder Starkregen die Abkühlung nicht befördern, die sind aber aktuell nicht in Sicht“, prognostiziert der Meteorologe. Wie lange werden wir also noch bei angenehmen Wassertemperaturen im See schwimmen können? „Zumindest bis Mitte September, möglicherweise wird der Wörthersee aber auch noch Anfang Oktober um die 20 Grad haben.“

Noch länger an der Adria?

Noch länger als bei uns könnte heuer die Badesaison an der Adria dauern. „Die nördliche Adria ist immer noch 28 Grad warm, nachdem im Hochsommer Rekordwerte von 29 bis 30 Grad gemessen wurden. Auch hier sind die Wassermassen träge und die Temperaturen sinken nur langsam. Es wäre durchaus möglich, dass man Ende September noch in eine 23 Grad warme Adria springen kann“, meint der Meteorologe. Doch der September sei auch die Zeit starker Bora und heftiger Gewitter an der Adria: „Ein Sturm und die Wassermassen werden komplett durchmischt. Kaltes Wasser aus der Tiefe wird nach oben befördert und binnen weniger Stunden kühlt die Adria um bis zu 5 Grad ab.“