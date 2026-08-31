Spitzen-Alpinist wehrt sich: „Bin nicht der aus dem Glockner-Video“

Helmut Ortner ist Hüttenwirt und einer der erfahrensten Alpinisten Österreichs. In sozialen Medien wird behauptet, er sei der Rüpel im Großglockner-Video. Er will nun klagen.

Er ist Wirt der Wolayersee-Hütte in den Karnischen Alpen, kennt aber auch die 8000er dieser Welt: Helmut Ortner. Der Alpinist aus dem Lesachtal ist zudem geprüfter Berg- und Skiführer und als solcher auch gelegentlich im Einsatz.

Seit dem Wochenende jedoch sieht er sich mit massiven Vorwürfen konfrontiert: Er soll der Mann aus dem Video vom Großglockner sein, der ein polnisches Urlauberpaar massiv beschimpft und sogar bedroht hat. Ein Gerücht, das an ihn persönlich herangetragen wurde, aber auch in sozialen Medien verbreitet wurde. „Natürlich bin ich das nicht“, hält Ortner fest und lässt seinem Unmut freien Lauf: „In was für einer Zeit leben wir, wo etwas einfach so behauptet werden kann?“ Er habe bereits einen Rechtsanwalt beauftragt, gegen jedes entsprechende Posting im Internet vorzugehen. Auch ein weiterer Freund, der Bergführer sei, werde „völlig grundlos durch den Kakao gezogen“.

Ortners Anwalt Sebastian Brunner erklärt, dass man sich nun in erster Linie um Löschung entsprechender Postings und eine nachfolgende Unterlassungserklärung bemühe. Weitere Schritte behalte man sich vor.

Das virale Video vom Glockner

„Person ist uns bekannt“

Die tatsächliche Identität des Bergführers im Video – es wurde mittlerweile 2,7 Millionen Mal angesehen – ist mittlerweile geklärt, wie Klaus Hanser, Inspektionskommandant in Matrei in Osttirol, gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt. Nun laufen die Erhebungen gegen den Mann aus der Steiermark. „Die Person ist uns bekannt. Wir müssen aber klären, ob der Vorfall am Grat tatsächlich eine Gefahrensituation war. Aus einem Video alleine lässt sich das nicht ableiten.“ Gleichzeitig ordnet Hanser auch das Strafmaß ein, das beim Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit droht – immerhin bis zu drei Monate Haft. „Bei einem erstmaligen Vergehen führt das in der Regel nicht zu einer Haftstrafe, es ist der mögliche Strafrahmen.“ Details zur Identität werden nicht kommuniziert. „Wir bemühen uns jetzt darum, mit den weiteren Beteiligten, also dem Filmer des Videos, in Kontakt zu treten“, sagt Hanser.

Übrigens: Der Mann aus dem Video wird künftig nicht mehr als Bergführer arbeiten. Er legte seine Bewilligung aus freien Stücken zurück.