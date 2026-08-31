Nach zwölf Jahren ist für diesen Wirt am Wörthersee Schluss

Zwölf Jahre führte der gebürtige Veldener Heinz Lunacek das Buffet im Veldener Gemeindebad. Mit Saisonende geht er in Pension. Die Gemeinde sucht bereits einen Nachfolger.

Heinz Lunacek geht heuer noch in Pension. Für das Strandbuffet im öffentlichen Gemeindebad wird daher ein neuer Pächter oder eine neue Pächterin gesucht

Der Wörthersee liegt Heinz Lunacek jeden Tag direkt vor der Nase. Ins Wasser schafft es der 62-Jährige trotzdem kaum. Zweimal war er heuer schwimmen. Wenn im öffentlichen Gemeindebad Velden Hochbetrieb herrscht, steht Lunacek sieben Tage die Woche im Strandbuffet „Beach House“. Nach zwölf Jahren ist mit Saisonende am 15. September Schluss, Lunacek geht in Pension.

Nach seiner Tätigkeit in der elterlichen Bäckerei im Zentrum verschlug es ihn in den Einzelhandel, bis ihn der damalige Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) fragte, ob er die Gastronomie im Bad nicht übernehmen wolle. „Wenn mein Konzept nicht funktioniert hätte, wäre ich auf die Alm gewechselt und hätte dort eine Hütte bewirtschaftet“, erklärt der Unternehmer. Doch es hat funktioniert.

1 / 2 Die Gemeinde ist bereits auf der Suche nach einer Nachfolge für Lunacek © KLZ/Klaus Steiner

„Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich mir eine Almhütte gesucht.“ — Heinz Lunacek

Heiße Sommertage versprechen hohen Umsatz

Heuer brachten viele heiße Tage eine wirtschaftlich erfolgreiche, für das Personal fordernde Saison. Bis zu 14 Mitarbeitende waren beschäftigt. Personal zu finden, sei anfangs die größte Herausforderung gewesen. Nach zwei schwierigen Jahren habe sich ein verlässliches Team gebildet. Seine Barchefin hat er bereits seit zehn Jahren. „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeitenden, sie haben tolle Arbeit geleistet“, zeigt sich Lunacek dankbar.

Die Gäste sind auch treu, haben sich im Laufe der letzten Jahre aber verändert. Sie seien jünger und internationaler geworden, sagt Lunacek. Auch das Konsumverhalten habe sich gewandelt. An der Strandbar werde durchaus Champagner bestellt, einmal habe eine feiernde Runde eine Rechnung von 2500 Euro hinterlassen. Gleichzeitig seien die Klassiker nie aus der Mode gekommen: Pommes, Pizza oder ein Eis am Stiel würden nach wie vor besonders oft bestellt.

© KLZ/Klaus Steiner Die Strandbar vor dem Buffet hat sich vor zwölf Jahren als gute Investition herausgestellt, viele Gäste feiern hier spontan

Pommes und Eis werden immer öfter bargeldlos gezahlt

Sein Konzept sei immer jenes eines klassischen Strandbades geblieben. Auch beim Bezahlen zeigt sich der Wandel. Der Kartenumsatz sei enorm gestiegen, mittlerweile würden selbst Kinder mit Karte bezahlen. Für die vielen internationalen Gäste sei bargeldloses Bezahlen ohnehin unverzichtbar geworden.

Nach dem letzten Badetag am 15. September wird noch zusammengeräumt, dann beginnt für Lunacek ein neuer Abschnitt. Statt sieben Tage die Woche im Strandbad zu stehen, will er künftig mehr wandern, Freunde in Kroatien besuchen und öfter zu seinen Brüdern nach Linz und Wien fahren. „Ich hoffe, dass der Nachfolger die gleiche Freude an der Gastronomie hat“, sagt Lunacek. Vor allem eines müsse ihm aber bewusst sein: Im Strandbad bestimmt am Ende immer auch das Wetter über den Geschäftsgang.