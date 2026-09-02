Bis 20. September steht Klagenfurt ganz im Zeichen der Alpen-Adria-Küche. Auch den Klagenfurter Markus Jordan verschlug nach seiner Karriere im Management in die Kulinarik.

Klagenfurt wird wieder zur kulinarischen Hauptstadt der Alpen-Adria-Region: Vom 4. bis 20. September treffen im Rahmen der neunten „Tage der Alpen-Adria-Küche“ wieder zahlreiche Gastköche auf Spitzenköche der heimischen Szene. Bei 40 kulinarischen Veranstaltungen erzählen Produzenten von ihren besonderen Produkten. Einer davon ist der Klagenfurter Markus Jordan.

Der 52-Jährige betreibt den Forellenhof Jorde in Viktring. Bei den „Tagen der Alpen-Adria-Küche“ ist er bereits zum sechsten Mal dabei und stellt seine Produkte rund um den Fisch vor. Jordan machte damit sein Hobby zum Beruf, denn eigentlich blickt er auf eine Karriere im Management zurück. Er studierte „Internationale Wirtschaft“ an der Universität Klagenfurt und heuerte zunächst in einer Bank an, später ereilte ihn der Ruf eines internationalen Software-Unternehmens.

1 / 2 Über drei Hektar erstreckt sich der Forellenhof Jorde © Privat/kk

Größte Eventagentur im Mittleren Osten

Damit verschlug es ihn ins Ausland. Irgendwann aber wurde ihm die Krawatte zu eng und er gründete in Doha eine Photovoltaikfirma und eine Eventagentur. Binnen kurzer Zeit gehörte diese Agentur mit 200 Mitarbeitern zu den führenden Event-Veranstaltern im Mittleren Osten. Jordan arbeitete mit Künstlern wie Damien Hirst und organisierte eine Reihe von Großveranstaltungen für die Schwester des Emirs von Katar. Er beleuchtete den Wolkenkratzer in Doha, veranstaltete den ersten Red Bull Flugtag mit 40.000 Besuchern oder das Doha Tribeca Film Festival, einen Ableger des von Robert De Niro gegründeten Tribeca Film Festivals in New York.

Nach insgesamt zwölf Jahren im Ausland kehrte er aus familiären Gründen der Halbinsel am Persischen Golf den Rücken und machte in seiner Geburtsstadt sein Hobby, das Fischen, zum Beruf. „Ich erfuhr, dass das Areal rund um den Polsterteich zum Verkauf stand“, erzählt Jordan, der die Ausbildung zum Fischerfacharbeiter absolvierte. Seit rund zwölf Jahren zählt der Fischteich mit dem Häuschen, das Jordan auch bewohnt, sein Eigen.

Genussmeile Datum. 17. bis 19. September 2026, täglich von 10 bis 19 Uhr Ort. Neuer Platz, Alter Platz und Ossiacher Hof in Klagenfurt Angebot. Rund 50 Aussteller aus Kärnten, der Steiermark, Slowenien, Friaul und dem Veneto präsentieren regionale Spezialitäten wie Trüffel, Olivenöl, Käse, Weine und Biofleisch

Was eigentlich als privates Vergnügen für die Pension gedacht war, hat sich mittlerweile zu einer wahren Oase für Ruhesuchende und Feinschmecker entwickelt. Bei der Umsetzung des Projektes holte den ehemaligen Manager seine Kindheit ein: „Ich war mit meinem Vater oft beim Forellenhof Moritz in Grafenstein. Das waren einfach unvergessliche Momente. Das wollte ich auch unseren Kindern ermöglichen.“ Zum Polsterteich gehören mittlerweile 16 Fischbecken, in denen sich Forellen, Lachsforellen und Saiblinge tummeln, sowie ein Gastronomiebereich und ein Hofladen.

In letzterem findet man alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. Neben frischem Fisch im Ganzen oder als Filet gibt es hier geräucherte Forellen, gebeizte Filets, sauer eingelegte Forellen und Saiblinge, verschiedene Fischaufstriche oder Lachsforellen-Tartar. Regelmäßig wird am Forellenhof Jorde auch der Grill angeworfen. Ein besonderes Highlight ist die Zubereitung von Steckerlfisch, ein im Ganzen auf einem Spieß und über offenem Feuer gebratener Fisch. All das und mehr – beispielsweise eine ofenfrische Pinsa – serviert Markus Jordan, der seit Kurzem dem Marktplatz Mittelkärnten angehört, auch den Besuchern der Genussmeile.