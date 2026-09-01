Die Wetterstation der Uni Graz verzeichnet 49 Hitzetage, sechs Tage mit über 35 Grad und die heißeste Nacht seit Messbeginn. Sommer wie diese werden häufiger.

„Das sind mehr Hitzetage als in den ersten 17 Jahren meines Lebens insgesamt“, sagt der wissenschaftliche Leiter der geophysikalischen Forschung an der Uni Graz, Ulrich Foelsche. Die extreme Hitze entsteht durch lang anhaltende Hochdruckphasen und Trockenheit. Gleichzeitig sorgt der Klimawandel für ein höheres Temperaturniveau. Wetterlagen, die früher 32 Grad brachten, erreichen heute 36 Grad und mehr. „Wir müssen uns in den kommenden Jahren auf noch heißere Sommer einstellen. Vielleicht nicht nächstes Jahr. Aber wenn wir in 30 Jahren zurückblicken, wird das einer der kühleren Sommer gewesen sein“, so Foelsche.

49 Hitzetage und die heißeste Nacht seit Messbeginn

Obwohl es sich nicht so anfühlt, ist der Sommer aus meteorologischer Sicht mit dem 1. September vorbei. Denkt man an durchgeschwitzte Tage und Nächte zurück, verwundert die Bilanz nicht: Es war der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Auf Platz zwei folgt das Jahr 2003 mit 41 Hitzetagen.

Die Wetterstation an der Uni Graz liefert täglich Daten zu Temperaturen und Niederschlag, die an die GeoSphere Austria weitergeleitet werden. In diesem Sommer wurden 49 Hitzetage (also solche mit über 30 Grad) verzeichnet, einer davon noch am 31. August. An sechs Tagen kletterten die Temperaturen auf über 35 Grad. Im Jahr 2013 gab es vier solcher Tage. Seit Messbeginn 1894 verzeichnet die Uni Graz insgesamt 26 Tage mit über 35 Grad.

Es gab neun Tropennächte, also Nächte mit über 20 Grad. Die Nacht vom 6. auf den 7. August war die wärmste seit Beginn der Messungen mit 24,7 Grad. In den vergangenen 132 Jahren wurden insgesamt 137 Tropennächte registriert. Der 4. August war mit 37,8 Grad Celsius der heißeste Tag des Jahres. Vier Tage des heurigen Sommers fallen unter die Top 10 der heißesten Tage der Messgeschichte. Der Monatsmittelwert der Temperatur für August liegt 3,1 Grad über dem Mittelwert von 1991 bis 2020.