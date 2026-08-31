Talfahrt bei Grundversorgungsbeziehern? Rechenduell in Blau und Rot

SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz ärgert sich über blaues Selbstlob von Landesrat Hannes Amesbauer: Die Steiermark liege beim Rückgang von Grundversorgungsbeziehern bundesweit nur im hinteren Mittelfeld.

Mit einer Erfolgsmeldung gingen der zuständige Landesrat Hannes Amesbauer und Landeshauptmann Mario Kunasek (beide FPÖ) Mitte August in die Öffentlichkeit: „Die Zahl der Bezieher der steirischen Grundversorgung ist seit Ende 2024, als die Freiheitlichen mit Landesrat Hannes Amesbauer die Verantwortung übernahmen, deutlich zurückgegangen. Befanden sich am 30. Dezember 2024 noch 7.898 Personen in der steirischen Grundversorgung, sind es mit 12. August 2026 nur noch 5.573. Das entspricht einem Rückgang um 29,4 Prozent.“ Besonders auffällig sei die Entwicklung bei ukrainischen Vertriebenen: Zwischen Ende Dezember 2024 und Ende Juni 2026 ging deren Anzahl in eineinhalb Jahren von 5.965 auf 5.409 und damit um 556 Personen zurück. In den darauffolgenden sechs Wochen sank sie um weitere 655 Personen auf 4.754, ein Minus von rund 12,1 Prozent. Diese Entwicklung habe nach Inkrafttreten des verschärften Grundversorgungsgesetzes stattgefunden: Arbeitsfähige Vertriebene mit Zugang zum Arbeitsmarkt müssen nun Bemühungen nachweisen, eine Betreuungsvereinbarung mit dem AMS vorlegen, Bewerbungen oder Schulungen erfüllen oder Jobangebote annehmen. Andernfalls werden die Leistungen eingeschränkt. Amesbauer dazu: „Grundversorgung darf keine bedingungslose Dauerleistung sein.“ Und Kunasek ergänzt mit rhetorisch-anerkennendem Schulterklopfen: „Wir haben in der Steiermark einen klaren Kurswechsel eingeleitet.“

Steiermark liegt bundesweit abgeschlagen

An den Zahlen an sich zweifelt der Klubchef der steirischen SPÖ Hannes Schwarz nicht. Dass die FPÖ-Politik aber hierzulande besonders effektiv gewesen sei, wie es die Landesblauen insinuieren, stellt er mit einem Blick auf die Österreichzahlen dann doch vehement in Frage. Denn die Steiermark liege mit dieser Bilanz (-29,4 Prozent) bundesweit im schlechten Mittelfeld. In Oberösterreich ging die Zahl der Grundversorgungsbezieher im gleichen Zeitraum um 50,8 Prozent zurück. Auch in Vorarlberg (-41,7 %) und Wien (-39,4%), Tirol (-38,9%) sowie Niederösterreich (-36,8%) war der Rückgang deutlich stärker als in der Steiermark. Nur in Salzburg (-26,3%), Kärnten (-24,7%) und Burgenland (-23,3%) ist der Rückgang geringer ausgefallen als im Steirerland. Schwarz übt Kritik: „Auch hier geht die blau-schwarze Landesregierung nach ihrem typischen Muster vor und betreibt wieder einmal Augenauswischerei. Anstatt sich medial selbst zu loben, muss der zuständige Landesrat Amesbauer erklären, warum die Steiermark mit -29,4 so weit hinter dem Bundestrend von -37,6 Prozent liegt.“ Der SPÖ-Klubchef betont aber auch, dass die steirische SPÖ sich klar zu strengeren Regeln im Asyl- und Migrationsbereich bekenne und deshalb auch der Reform der Grundversorgung im Landtag zugestimmt habe.