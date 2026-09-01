Kinderstadt „Freitopia“ in Kapfenberg ist wieder restlos ausgebucht

Nächste Woche haben wieder die Kinder das Sagen: Die Kinderfreunde laden zum kostenlosen Ferienangebot, die Plätze waren in kürzester Zeit vergeben.

Was macht eigentlich ein Forscher? Welche Aufgaben hat eine Maschinenbautechnikerin? Und wie arbeitet ein Fotograf? Von 7. bis 11. September können Kinder in Kapfenberg wieder in verschiedene Rollen schlüpfen und unterschiedliche Jobs ausprobieren – und das völlig kostenlos.

Möglich machen das die Kinderfreunde Steiermark in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen. Seit vielen Jahren finden mittlerweile quer durch die Steiermark „Kinderstädte“ statt, in Kapfenberg gastiert man traditionell in der letzten Ferienwoche im Kulturzentrum. Die „Böhler Kinderstadt Freitopia“, so der offizielle Name, wird pro Tag 250 Kinder betreuen. „Wir waren wieder in kürzester Zeit komplett ausgebucht“, freut sich Barbara Binder, Geschäftsführerin der Kinderfreunde. Die Faszination sei schnell erklärt: „Es ist eine Möglichkeit für Kinder, endlich einmal alles mitbestimmen und selbst aktiv gestalten zu dürfen. Es ist ihre Stadt, und sie geben vor, was daraus wird.“

© Kinderfreunde Steiermark Barbara Binder

Demokratie und Gesellschaft

Bezahlt wird mit einer stadteigenen Währung, den „Freitalern“. Diese verdienen die Kinder bei verschiedenen Stationen, die von Unternehmen gestaltet werden. Sogar ein Bürgermeister und eine Bürgermeisterin werden gewählt. Kreativität, Teamarbeit und demokratische Mitbestimmung stehen an den fünf Tagen am Stundenplan. Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren erleben, wie eine Stadt funktioniert und lernen spielerisch wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge.

„Natürlich ist es auch ein Mehrwert für die Eltern, es ist eine Betreuung in den Sommerferien“, so Barbara Binder. „Aber im Zentrum steht der Mehrwert für die Kinder: Sie lieben es, alles selbst machen und ausprobieren zu können.“ Damit möglichst viele Kinder die Kinderstadt besuchen können, hat man im Vorfeld den Zutritt auf maximal drei der fünf Tage beschränkt.