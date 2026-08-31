Neue Runde im Sorgerechtsstreit von Rumer Willis und ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas: Der Musiker wehrt sich gegen die von der Schauspielerin beantragten Änderungen der bisherigen Regelung. Besonders umstritten ist der Umzug von Rumer und Tochter Louetta nach Nashville.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Rumer Willis und ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas geht in die nächste Runde. Wie Us Weekly unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, hat der Musiker am vergangenen Donnerstag offiziell Widerspruch gegen den Antrag der Schauspielerin eingelegt. Rumer Willis möchte die bestehende Sorgerechts- und Umgangsregelung für die gemeinsame dreijährige Tochter Louetta ändern lassen.

Derek Richard Thomas fordert dagegen, dass die bisherige Entscheidung des zuständigen Gerichts vom 9. Juni bestehen bleibt. Diese sieht unter anderem vor, dass weder Willis noch Derek mit Louetta ohne einen gültigen Gerichtsbeschluss oder eine schriftliche Vereinbarung den US-Bundesstaat Kalifornien verlassen dürfen.

Gerade diese Regelung sorgt nun für zusätzliche Brisanz. Denn Rumer Willis ist inzwischen mit ihrer Tochter nach Nashville gezogen. Nach Darstellung von Derek Richard Thomas habe er diesem Umzug nicht zugestimmt.

Über die strittigen Punkte soll am 10. September vor Gericht verhandelt werden.

Derek Thomas erhebt schwere Vorwürfe gegen Rumer Willis

In seinen Gerichtsunterlagen wirft Thomas seiner ehemaligen Partnerin vor, sie habe „alles in ihrer Macht Stehende getan“, um seine Beziehung zu Louetta „zu beeinträchtigen, zu blockieren und zu behindern.“ Damit weist er den Vorwurf zurück, er habe selbst die Beziehung zu seiner Tochter gefährdet.

Besonders umstritten sind die Anschuldigungen von Rumer Willis hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums. Die Schauspielerin soll ihrem Ex-Partner vorgeworfen haben, Substanzen zu konsumieren und dadurch eine Gefahr für die gemeinsame Tochter darzustellen.

Thomas bestreitet diese Vorwürfe. Nach Angaben von Us Weekly weist er auch die Behauptung zurück, dass von ihm eine Gefahr für Louetta ausgehe.

Sein Anwalt Mike Kretzmer betonte gegenüber dem Magazin die Rolle seines Mandanten als Vater: „Um es ganz klar zu sagen: Herr Thomas ist ein sehr fähiger, liebevoller und hingebungsvoller Vater für seine Tochter.“

Die Vorwürfe und Gegenargumente sind Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens. Eine abschließende Entscheidung über die strittigen Anschuldigungen ist damit nicht verbunden.

Umzug nach Nashville sorgt für neuen Konflikt

Eine zentrale Frage im aktuellen Streit ist nun der Umzug von Willis und Louetta nach Nashville. Die Juni-Anordnung verpflichtet beide Eltern, wichtige Fragen wie Reisepläne und die Schulwahl ihrer Tochter gemeinsam zu besprechen und zu entscheiden.

Nach Thomas‘ Darstellung sei genau das vor dem Umzug nicht geschehen. Er macht deshalb geltend, dass die geltende Regelung weiterhin maßgeblich sein müsse.

Für den Musiker geht es dabei nicht nur um den Wohnort seiner Tochter, sondern auch um seinen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu ihr. Willis soll beantragt haben, seine Telefonate mit Louetta aufgrund von Terminproblemen auf drei- bis viermal pro Woche und jeweils zehn bis 15 Minuten zu begrenzen. Auch dagegen wehrt sich Thomas.

Rumer Willis hält an ihren Vorwürfen fest

Rumer Willis bleibt ihrerseits bei ihren Anschuldigungen. In ihrer Erwiderung soll sie erneut behauptet haben, ihr Ex konsumiere Substanzen und verweigere einen freiwilligen Drogentest.

Darüber hinaus wirft sie ihm vor, nicht finanziell für Louetta aufzukommen und sich nicht verantwortungsbewusst um seine Tochter zu kümmern.

Damit stehen sich zwei sehr unterschiedliche Darstellungen der familiären Situation gegenüber: Während Willis nach eigener Darstellung Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlergehens ihrer Tochter hat, weist er die Vorwürfe zurück und sieht sich als engagierten Vater, dessen Kontakt zu Louetta eingeschränkt werde.

Schon im Juni gab es eine vorläufige Entscheidung

Der aktuelle Streit ist nicht neu. Rumer Willis und Derek Richard Thomas trennten sich bereits 2024. Seitdem beschäftigen Fragen rund um das Sorgerecht und den Umgang mit ihrer Tochter die beiden Eltern.

Im Juni dieses Jahres erhielt Rumer Willis zunächst das überwiegende Aufenthaltsbestimmungsrecht für Louetta. Für Thomas wurden zunächst sechs Wochen begleitete Besuche vorgesehen. Anschließend sollte er seine Tochter auch ohne Begleitung sehen und sie über Nacht bei sich haben können.

Doch bereits damals warf Thomas seiner Ex vor, die vereinbarten Kontakte erschwert zu haben. Er behauptete, festgelegte Besuche seien wiederholt behindert und geplante Übernachtungen von Louetta verhindert worden. Willis wiederum beantragte per Eilantrag eine neue Sorgerechtsregelung und begründete dies unter anderem mit ihren Vorwürfen gegen den Musiker.

Thomas steht kurz vor Hochzeit

Derek betont auch, dass Louetta bei ihm ein geeignetes Zuhause vorfindet. In seinen Unterlagen soll er darauf hingewiesen haben, dass für seine Tochter ein eigenes, vollständig eingerichtetes Kinderzimmer bereitstehe. Dazu gehörten demnach ein Bett, Kleidung, Bücher und Spielzeug. Gleichzeitig spielt auch seine private Lebenssituation eine Rolle. Derek ist mit Lizzie Loch verlobt; die Hochzeit des Paares soll im Oktober stattfinden.

Doch auch diese Feier ist offenbar Teil des Konflikts geworden. Nach Angaben aus seinem Antrag soll Rumer die Lockerung der Besuchsaufsicht davon abhängig gemacht haben, dass eine von ihr ausgewählte Person Louetta zur Hochzeit begleitet.