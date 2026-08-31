Wie Hitze und Dürre Pflanzenblätter tötet

Wenn ein Mensch zu lange hohes Fieber hat, stirbt er. Dasselbe gilt für eine Pflanze, die während einer Hitzewelle stundenlang 40 Grad Celsius oder noch höheren Temperaturen ausgesetzt ist, erklärte Gilbert Neuner vom Institut für Botanik der Universität Innsbruck der APA: Wassermangel verschärft das Problem, weil Gewächse sich dann nicht mehr durch Schwitzen (Transpiration) abkühlen können. So wird durch Hitze und Dürre ihre natürliche Klimaregulation zerstört.

© APA/dpa Weltweit haben Pflanzen eine recht ähnliche Hitzetoleranz