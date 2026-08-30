Mehr als 20 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Nach einer Sturzflut im Grand Canyon im Westen der USA sind am Sonntag mehr als 20 Menschen vermisst worden. Wie der Nationalpark mitteilte, ereignete sich die plötzliche Flut am Samstag am Bright Angel Canyon im Gebiet der Unterkunft Phantom Ranch. Gemeinsam mit den Behörden des US-Staates Arizona werde versucht, Menschen in Sicherheit zu bringen und alle von der Flut betroffenen Menschen zu erfassen.

Der National Park Service (NPS) bat auf seiner Homepage um Informationen zu mehr als 20 Menschen, "von denen seit einem starken plötzlichen Hochwasser nichts mehr gehört wurde". Die Sturzflut ereignete sich in dem berühmten Nationalpark am Samstag um 14.30 Uhr (Ortszeit). Bis Sonntagfrüh wurden den Angaben zufolge 62 Menschen in Sicherheit gebracht. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Der NPS warnte, bis Montag seien weitere Gewitter und starke Regenfälle möglich, die womöglich "weitere Sturzfluten" oder auch Steinschlag auf den Wanderwegen auslösen könnten.