Gregoritsch leitete Augsburger Sieg über Schalke ein

Führungstreffer zum 1:0 über die Gelsenkirchener – Freiburg deklassierte Werder Bremen 4:1, drei Tore durch Japaner Suzuki.

Michael Gregoritsch hat gleich zum Start der deutschen Fußball-Bundesliga angeschrieben. Der Steirer erzielte beim 3:0-Sieg von Augsburg gegen Schalke 04 den Führungstreffer (18.). Er musste nach einem Alleingang des überragenden Anton Kade nur noch den Fuß hinhalten. Kade (79.) und Rodrigo Ribeiro (92.) erzielten die weiteren Treffer bei der misslungenen Bundesliga-Rückkehr der Gelsenkirchener. Und Gregoritsch war auch Hauptdarsteller in einer anderen Nation, als er von Schallenbach auf dem Weg allein aufs Tor gelegt wurde, der Schalker dafür die Rote Karte sah.

Auch Freiburg gewann beim 4:1 gegen Werder Bremen deutlich. Der Japaner Yuito Suzuki brillierte mit drei Toren. Das 4:0 erzielte der 25-jährige Stürmer in der 55. Minute nach einem Fehler von Niclas Füllkrug, der sein erstes Bundesligaspiel seit seiner Rückkehr nach Bremen bestritt und blass blieb. Die Freiburger um ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart bestätigten hingegen ihre gute Frühform in dieser Saison. In den vergangenen zehn Tagen haben sie neben Bremen auch den Drittligisten Fortuna Düsseldorf im Cup (5:1) sowie die Schotten von Motherwell in der Conference-League-Qualifikation deutlich bezwungen. Bei Werder spielte Marco Friedl in der Abwehr durch und Marco Grüll bis zur 85. Minute. ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager sah den verpatzten Saisonstart von der Ersatzbank aus.

Der neue deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp erlebte den Heimsieg von Augsburg als Stadiongast. Schalke-Coach Miron Muslic setzte mit Dejan Ljubicic, Junior Adamu und Joker Maximilian Wöber auch auf drei Österreicher.