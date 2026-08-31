Wieso der GAK davon profitiert, wenn Daniel Maderner spielt

Gerald Scheiblehner hat im ersten GAK-Spiel unter seiner Leitung Daniel Maderner zurück in die Startelf beordert. Der Neo-Coach erklärt, warum.

Auf dem Papier hat Neo-Trainer Gerald Scheiblehner bei seinem Debüt gegen den WAC (0:0) keine nennenswerten Änderungen vorgenommen gehabt. In seinen wenigen Tagen vor dem Spiel, die er mit der Mannschaft hatte, hatte er versucht, „die Stärken hervorzuheben. Wichtig ist, dass die Spieler den Sinn dahinter sehen. Dann kann man Überzeugung schaffen. Natürlich willst du gewisse Dinge ändern, aber dabei ist es nicht um taktische Finessen gegangen, sondern um die Energie und dass wir höher positioniert sind, mutiger und aufmerksamer sind“, sagte Scheiblehner, der lediglich eine personelle Umstellung im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Ried vornahm. Kapitän Daniel Maderner durfte erstmals seit Runde eins wieder von Beginn an ran, Christian Lichtenberger blieb nur der Platz auf der Bank.

„Wenn man Daniel Maderner im Team hat, muss er nicht spielen, aber wir profitieren davon, wenn er spielt“, erklärte Scheiblehner. Da gehe es weniger um seine Rolle als Kapitän, „sondern um Persönlichkeiten. Er hat viele Fähigkeiten, wir müssen schauen, wie wir sie am besten einsetzen können. Wir haben mit Mark Grosse und Alexander Hofleitner auch andere Spieler, die dort spielen können – diesmal war es eine Chance für alle und ich denke, dass die meisten sie genutzt haben.“

Während Grosse in der 65. Minute eingewechselt wurde, stand Hofleitner erstmals seit dem Bundesliga-Auftakt wieder von Beginn an gemeinsam mit Maderner auf dem Platz. Der Unterschied: Hofleitner agierte nicht als Sturm-Partner von Maderner, sondern wurde von Scheiblehner gemeinsam mit Ismael Guerti quasi als Zehner hinter Solo-Spitze Maderner eingesetzt. „Es hat sich gut angefühlt, es war etwas Neues für mich“, sagte Hofleitner. „Aber ich denke, ich habe es gut gemacht. Ich fühle mich vorne wohl, egal wo.“

Scheiblehner: „Sind das Gesicht der Mannschaft“

Scheiblehner erklärte die Umstellung wie folgt: „Ich wollte das Dreieck vorne ein bisschen umdrehen. Maderner und Hofleitner sind absolute Wandspieler. Hofleitner hat aber auch viel mehr Speed und kann die Tiefe attackieren, das kann Daniel nicht, Daniel hat andere Stärken. Ich wollte aber beide auf dem Platz sehen, beide sind torgefährlich und irgendwo auch das Gesicht der Mannschaft, beide können über Standards extrem eklig sein.“ Nach der Leistung gegen den WAC ist nicht ausgeschlossen, dass Scheiblehner auch künftig auf diese Variante zurückgreifen wird, auch wenn es mit einem Tor nicht klappen wollte. „Beide haben gezeigt, dass sie sehr dazu bereit sind, zu leiden. Es freut mich, dass sie sich mit der Leistung belohnt haben“, sagte Scheiblehner.