Der Gratkorner sicherte sich in Frankreich den Europameistertitel im Paraklettern (Klasse AL1). Es war sein 20. Sieg in Serie.

Es war eine durchaus ungewohnte Situation, als sich Angelino Zeller im französischen Laval der Kletterwand näherte. Denn der Grazer, der seit Juni 2021 ungeschlagen ist, kletterte im Finale nicht als letzter Athlet seiner Para-Klasse AL1. „Dadurch war es super spannend", sagte der 30-Jährige. Er musste nach seinem Versuch ein wenig zittern. „Ich bin quasi bis zum letzten Griff gekommen, konnte ihn aber nicht halten. Aber es war enorm cool.“ Denn in der ersten Qualifikation wurde der querschnittsgelähmte Gratkorner „nur“ Dritter. „Da war ich mit dem Routenbau noch nicht so zufrieden. Es waren Volumen drinnen, an denen man sich gerieben hat, und dadurch war der Widerstand viel größer."

© Moritz Klee Angelino Zeller

In der zweiten Quali wurde er dann ex aequo Erster und im Finale spielte er dann wieder sein ganzes Können aus. „Ich habe mich beim Besichtigen schon gefreut, weil es richtig cool ausgeschaut hat. Da habe ich gewusst, dass was geht.“ Er sicherte sich mit zehn erreichten Griffen mehr als der Slowene Matej Arh sein zweites EM-Gold. „Ich war bis in die Haarspitzen motiviert und konnte in den ‚Beastmodus' schalten, richtig cool“, sagte er nach seinem mittlerweile 20. Sieg in Serie. „20 Siege in Serie sind schon nicht schlecht, aber daran denke ich nicht. Die Erfolge sind nur das Resultat der harten Arbeit, ich liebe das Klettern einfach.“ Der Vasoldsberger Markus Pösendorfer landete auf dem undankbaren vierten Platz. Im Oktober geht es in Südkorea und in Japan mit den zwei letzten Weltcupstationen weiter.

Weitere Goldene holten Jasmin Plank und Daniel Wiener in der Klasse RP2. Einen sensationellen Einstand feierte Lilli Marie Laschitz. Die sehbehinderte Kärntnerin erreichte mit 16 Jahren das Finale (B1) und sicherte sich mit Guide Annika Behlen Silber.