Von wegen meteorologischer Herbstbeginn: die erste Septemberwoche bringt Hochsommer. 32 Grad in Kärnten, Osttirol und an der Adria von Italien bis Kroatien.

In der kommenden Woche beginnt der Herbst, zumindest aus meteorologischer Sicht markiert der 1. September den ersten Herbsttag. Die Temperaturen warten aber eindeutig noch auf den kalendarischen Herbstbeginn am 23. September, denn egal ob Sie in Osttirol, Kärnten oder an der nördlichen Adria verweilen, in der nächsten Woche erwartet Sie der Hochsommer.

Daran werde, erklärt Nikolas Zimmermann, Meteorologe der Ubimet, auch eine Kaltfront am letzten Augusttag nichts ändern: „Der Montag startet durchwegs sonnig, erst am Nachmittag werden Quellwolken aus dem Norden über die Berge nach Kärnten ziehen. Ab dem späten Abend und in der Nacht werden Schauer einsetzen.“ Osttirol werde wohl nur einen „Streifschuss“ abbekommen, nur in den Dolomiten könnten kräftigere Gewitter aufkommen. „Am längsten trocken bleibt es im Süden Kärntens, dort werden die Schauer und Gewitter erst in der Nacht, gegen 21 Uhr einsetzen“, sagt Zimmermann. Punktuell können die Gewitter kräftig ausfallen, Starkregen und Hagelgefahr bestehen. Die Tageshöchstwerte werden trotzdem 26 bis 31 Grad erreichen.

Gewitter im Bergland

„Der Dienstag startet zunächst noch durchwachsen, im Laufe des Tages wird es aber auflockern und die Sonne kommt wieder zum Vorschein“, verspricht der Meteorologe. Es werde durchwegs sonnig und trocken, vor allem im Osten Kärntens bis nach Villach. Eine geringe Schauerneigung würden die Modelle nur in Oberkärnten prognostizieren, speziell in den Hohen Tauern und im Gailtal. Die Temperaturen werden bei sommerlichen 24 bis 28 Grad liegen. Ähnlich werde der Mittwoch verlaufen, mit 25 bis 28 Grad. Im Nördlichen Bergland können erneut Schauer und Gewitter aufkommen.

Hitze

„Ab Donnerstag setzt sich der Hochdruckeinfluss dann durch und bis ins Wochenende hinein sind Temperaturen um und über 30 Grad zu erwarten“, sagt der Meteorologe. Es werde durchwegs freundlich und sonnig, mit harmlosen Quellwolken und geringer Schauerneigung. Bis einschließlich Sonntag seien in Osttirol und Kärnten Höchstwerte bis 32 Grad möglich. „Hitzegewitter sind aber am Wochenende am Nachmittag vor allem im Bergland möglich, in den Niederungen sollte es aber meist trocken bleiben“.

Wer sich vor der nächsten Hitzewelle fürchtet, den beruhigt der Meteorologe: „Die Nächte sind mittlerweile viel länger und es kühlt mehr ab, damit sind 30 Grad im September wesentlich weniger belastend, als etwa im Juli oder August.“

Adria

Wer noch einmal ans Meer will, der könnte es nicht besser erwischen, sagt Zimmermann: „Nur in der Nacht auf Dienstag ist mit Gewittern zu rechnen, ansonsten wartet perfektes Hochsommerwetter. Egal ob in Italien, Slowenien oder Kroatien, das Meerwasser der Adria ist noch warm, es wird sonnig und es gibt kaum Schauer- oder Gewitterneigung in der ersten Septemberwoche.“