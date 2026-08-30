Peter Michorl: „Jeder weiß, wofür Gerald Scheiblehner steht“

Beim GAK war man nach dem Debüt von Trainer Gerald Scheiblehner trotz des 0:0 gegen den WAC äußerst zufrieden.

Der GAK hat auch unter Neo-Trainer Gerald Scheiblehner seine Heimstärke beibehalten, blieb auch beim 0:0 gegen den WAC im Jahr 2026 ungeschlagen. Das war ob der zahlreichen Top-Möglichkeiten auf den Sieg nach 75 Minuten in Überzahl aber nur eine Randnotiz. „Wir hatten unzählige Chancen, die haben wir leider nicht gemacht“, sagte auch Peter Michorl, der selbst ein paar Mal ganz knapp am Torerfolg dran war. „Aber jeder im Stadion hat gesehen, zu was wir fähig sind, auch wenn es nur gegen zehn Mann war. Wir haben eine unglaubliche Energie in der Mannschaft, haben 95 Minuten lang auf ein Tor gespielt. Es war ein Schritt in die Richtung, die der Trainer sehen will. Wenn die Performance jede Woche passt, werden sich die Ergebnisse einstellen.“

Mit der Energie ging der Trainer voran, peitschte seine Spieler von der Seitenlinie aus an und ballte bei vielen gelungenen Aktionen die Faust. „Ich bin so, wie ich bin“, sagte Scheiblehner auf die Frage, ob er dadurch eine Vorbildwirkung für seine Spieler erzielen möchte. „Ich feiere das auch wirklich. Wenn wir das umsetzen, was wir uns vornehmen, ist das einfach geil. Ich könnte während des Spiels nicht sitzen, das halte ich nicht aus. Das kommt vielleicht in zehn Jahren“, meinte der Coach mit einem Schmunzeln und sagte: „Diesmal hat die Mannschaft mich angesteckt, und nicht umgekehrt.“

© GEPA Gerald Scheiblehner feierte sein Trainer-Debüt beim GAK

Nach dem Spiel stand die Mannschaft auf dem Rasen im Kreis zusammen. Von Ärger über die vergebene Chance auf drei Punkte war wenig zu spüren, vielmehr stand der Stolz über die gebotene Leistung im Vordergrund. Dieses Mindset „fordere ich ein“, sagte Scheiblehner. „Wenn ich nach vier gemeinsamen Tagen so eine Energie am Platz sehe, dann macht das einfach Freude. Die Spieler haben ein gutes Gefühl am Platz gehabt, sie haben Lust gehabt, hart zu arbeiten. Ich bin stolz, wie wir aufgetreten sind. Ich denke, dass wir viele Dinge, die wir uns vorgenommen, umgesetzt haben und einen klaren Plan gehabt haben. Ich freue mich für die Mannschaft, ich habe schon vor dem Spiel betont, dass der Funke von der Mannschaft auf die Fans überspringen muss – und ich denke, das ist gelungen.“

In dieselbe Kerbe schlug auch Michorl. „Das Stadion hat honoriert, dass wir immer nach vorne spielen wollten“, sagte der Routinier. „Ich glaube, jeder in Österreich weiß, wofür Gerald Scheiblehner steht. Das ist Energiefußball, Fußball nach vorne, Vertikalität. Das haben wir schon versucht, umzusetzen. Ich glaube, dass wir auch zwischen den Linien richtig gute Verbindungen hatten. Dass die Mannschaft Qualität hat, habe ich immer schon betont, so kann es jetzt weitergehen.“

Scheiblehner: „Wichtig ist, dass die Spieler den Sinn sehen“

Nach der Auswechslung von Kapitän Daniel Maderner trug der 31-Jährige die Kapitänsbinde. „Ich bin der älteste Feldspieler, da gilt es, voranzugehen – fußballerisch und physisch“, sagte Michorl, der unter Scheiblehner in den kommenden Wochen wohl eine zentrale Rolle einnehmen wird. „Spieler wie Tobias Koch, Anderson, Michorl, die das Spiel kennen, die helfen auf dem Platz“, sagte Scheiblehner, der mit den beiden Ersteren bereits bei BW Linz zusammengearbeitet hat. In den wenigen Tagen mit dem Team hat der Coach „versucht, die Stärken hervorzuheben. Wichtig ist es, dass die Spieler den Sinn dahinter sehen. Dann kann man Überzeugung schaffen.“

Dass es am Ende für den Sieg nicht gereicht hat, soll der guten Leistung keinen Abbruch tun. „Wir haben alles richtig gemacht, bis auf dass der Ball nicht über die Linie geflogen ist“, sagte Michorl. Es war nur eine Frage der Zeit, aber die Zeit ist leider abgelaufen. Aber wir haben noch viele Wochen vor uns, da wird der Ball dann reinfallen, da bin ich mir sicher. Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken.“