Bergung von Flugzeug aus Attersee neuerlich verschoben

Als Gründe genannt wurde insbesondere die Anbringung von Bergungsleinen am Wrack. Die Bergung ist komplex.

Die ursprünglich für Samstag geplante Bergung eines bei Steinbach in den Attersee gestürzten Propellerflugzeugs ist neuerlich verschoben worden. Das Unterfangen soll nun am Montag über die Bühne gehen, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage mit. Einmal mehr wurde am Sonntag auf die Komplexität des Vorhabens verwiesen.

Genannt wurde dabei insbesondere die Anbringung von Bergungsleinen am Wrack. Dazu war bisher auch ein Tauchroboter im Einsatz. Die zweisitzige Maschine des Typs P2002JFS liegt in etwa 160 Metern Tiefe. Bei dem Absturz am Mittwoch sind zwei deutsche Staatsbürger, 19 und 24 Jahre alt, ums Leben gekommen. Ihre Leichen sind an Bord.

Auf die Schwierigkeit der Arbeiten verwies schon am Samstag auch Wolfgang Hufnagl, Bezirksfeuerwehrkommandant von Vöcklabruck. Die Aufgabe sei "fordernd", sagte er zur APA. Über die Bergung könne erst geredet werden, wenn die Leinen befestigt sind.