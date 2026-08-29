Verteidigungsminister in Nordkorea entlassen

In Nordkorea ist Verteidigungsminister No Kwang-chol entlassen worden. Bei einer von Machthaber Kim Jong-un geleiteten Sitzung seien "Pläne zur strukturellen Neuorganisation" der Militärführung des Landes beschlossen worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Der bisherige Verteidigungsminister No sei entlassen und auch in der Hierarchie der Arbeiterpartei zum "Vizedirektor der Abteilung für Rüstungsindustrie" herabgesetzt worden.

This picture taken on June 6, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on June 7, 2026, shows North Korean leader Kim Jong Un attending the 80th anniversary celebration of the founding of the Korean Children's Union at Kim Il-sung Stadium in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

Neuer Verteidigungsminister des kommunistischen Landes wird demnach der bisherige Leiter des Generalpolitbüros der Koreanischen Volksarmee, Kim Song-gi. KCNA berichtete von weiteren Beförderungen im Zuge des Umbaus der Militärführung.

Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. In den vergangenen Jahren hat das kommunistisch geführte Land seine Beziehungen zu Russland ausgebaut und das von den USA unterstützte Südkorea als seinen "feindlichsten" Gegner bezeichnet. Die beiden Staaten auf der koreanischen Halbinsel befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, der Koreakrieg endete 1953 nur mit einem Waffenstillstand.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt scharfe Kritik an dem historischen Verbündeten Südkorea geäußert - insbesondere wegen der südkoreanischen Weigerung, sich am US-Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Zugleich erklärte er, er habe eine "sehr gute Beziehung" zum nordkoreanischen Machthaber, mit dem er sich noch in diesem Jahr treffen wolle.