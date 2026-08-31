Kontra

Die Leinwand im Kino ist wohl unschlagbar. Somit eins zu null für den Kollegen. In diesem Sinne: Gratulation meinerseits. Aber auch ein kleinerer Bildschirm kann Vorteile haben. Etwa dann, wenn er einen in Genres und Welten bringt, in die man sich auf dem großen Screen wohl nie verirrt hätte. Denn wer ins Kino geht, weiß meist bereits genau, was er sehen möchte. Wenn das rote „N“ auf dem Fernseher aufleuchtet, wohl kaum. Wenn Netflix und Co. eines verstanden haben, dann ist es, eine Mischung zu bieten aus alten Klassikern, neuen Filmen und absoluten Wohlfühlserien ­­– direkt vor der eigenen Couch. Sozusagen als ein Kino mit weniger Flair, aber mehr Komfort. Marie Miedl-Rissner