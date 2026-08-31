Pro & Kontra: Ist das Kino das bessere Netflix?
Kinopopcorn oder doch die eigene Couch? Neue Zahlen zu Kinobesuchen in Österreich lassen auf Ersteres schließen. Aber ist das Kino wirklich das bessere Netflix?
Bei den steirischen Kinos läuft es und zwar nicht nur auf der Leinwand. Die neuen Besucherzahlen zeigen: Die österreichischen Kinos dürfen sich über einen deutlichen Besucherzuwachs freuen. Laut dem Österreichischen Filminstitut (ÖFI) wurden im ersten Halbjahr 2026 um 17,6 Prozent mehr Tickets verkauft als im ersten Halbjahr 2025. Damit stellt sich die Frage: Ist das Kino das bessere Netflix?
Pro
Niemand von uns hat so eine große Leinwand im Haus, wie es sie in Kinos gibt. Und falls ja: Herzliche Gratulation. Die große Leinwand ist jedoch nicht das ultimative Totschlagargument, warum Kinos besser sind als Netflix, Disney+ und Co., aber es spricht für das Erlebnis. Ich entscheide mich für einen Film, kaufe mir Popcorn, setze mich in den weichen Sessel und blicke gebannt für rund zwei Stunden auf die Leinwand. Das Kino ist der Ort, an dem ich mich auf den Film konzentrieren kann, und nicht der Ort, an dem mich Handy, Geschirrspüler oder sonstige Alltagsgegenstände ablenken können. Mit anderen Worten: Kino ist das zweckdienlichere Mittel zum Zweck.
Lukas Lorber
Das Kino ist der Ort, an dem ich mich auf den Film konzentrieren kann, und nicht der Ort, an dem mich Handy, Geschirrspüler oder sonstige Alltagsgegenstände ablenken können.— Lukas Lorber , Social-Media-Redakteur
Kontra
Die Leinwand im Kino ist wohl unschlagbar. Somit eins zu null für den Kollegen. In diesem Sinne: Gratulation meinerseits. Aber auch ein kleinerer Bildschirm kann Vorteile haben. Etwa dann, wenn er einen in Genres und Welten bringt, in die man sich auf dem großen Screen wohl nie verirrt hätte. Denn wer ins Kino geht, weiß meist bereits genau, was er sehen möchte. Wenn das rote „N“ auf dem Fernseher aufleuchtet, wohl kaum. Wenn Netflix und Co. eines verstanden haben, dann ist es, eine Mischung zu bieten aus alten Klassikern, neuen Filmen und absoluten Wohlfühlserien – direkt vor der eigenen Couch. Sozusagen als ein Kino mit weniger Flair, aber mehr Komfort. Marie Miedl-Rissner
Netflix und Co. bieten Kino mit weniger Flair, aber mehr Komfort.— Marie Miedl-Rissner , Bundesland-Steiermark-Redakteurin