Salzburger Hermann Neubauer flog zum dritten Rallye-Titel

Hermann Neubauer entschied die „Land der 1000 Hügel“-Rallye für sich und holte damit den Meistertitel. Günther Knobloch musste sich in der ORM2 mit Platz zwei begnügen.

Am Ende musste in Krumbach gar nicht groß gerechnet werden. Hermann Neubauer sicherte sich mit dem Sieg bei der letzten Rallye der österreichischen Meisterschaft seinen dritten Staatsmeistertitel. Vor dem Start der „Land der 1000 Hügel“-Rallye im Wechselgebiet hatten neben Neubauer noch Simon Wagner und Michael Lengauer die Chance auf den Titel. Doch fuhr einerseits der Salzburger selbst in seinem „Toyota GR Yaris Rally2“ in bestechender Form. Andererseits schied erst Titelverteidiger Wagner nach einem Ausritt auf der elften Etappe aus und auf der letzten Sonderprüfung erwischte es auch noch Lengauer. „Dass ich noch einmal Rallyestaatsmeister werde, daran hätte ich vor ein paar Monaten nicht gedacht“, erklärte Neubauer, der sechs von vierzehn möglichen Bestzeiten auf den Sonderprüfungen aufgestellt hatte. „Ich glaube aber, dass da schon auch ein bisschen das Glück der Tüchtigen dabei war. Ich habe mich wirklich extrem penibel und perfekt vorbereitet.“

Der enttrohnte Wagner ließ nach der Rallye aufhorchen: „Heuer war offensichtlich unser verflixtes sechstes Jahr. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass mich so etwas nur stärker macht. Und genauso werden wir nächstes Jahr zurückkommen. Ich freue mich schon auf neue Duelle als Herausforderer in der Staatsmeisterschaft.“

© Erik Fürst Günther Knobloch im „Renault Clio Rally3“

Zu einem absoluten Herzschlagfinale wurde die Entscheidung in der seriennahen Klasse (ORM2). Da zeigte Günther Knobloch nach dem „groben Abflug“ in Weiz, dass er im „Renault Clio Rally3“ Nerven aus Stahl hat und gewann die Klasse vor Christoph Zellhofer – gesamt wurde er starker Fünfter hinter der Rallye2-Elite. So mussten die Bonuspunkte in der finalen Power-Stage über den Meistertitel entscheiden und dort behielt Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) die Nerven und gewann. „Er hätte schon ausreiten müssen und das hätten wir ihm nie gewünscht. Er hat verdient gewonnen“, sagt der Grazer, „es war dennoch eine richtig geile Saison für uns, obwohl wir es in Weiz weggeschmissen haben. Aber wir waren sonst immer auf dem Podest und haben auch zweimal gewonnen.“