Tadej Pogačar musste nach Sturz bei Vuelta aufgeben

Tadej Pogačar löste auf der achten Etappe der Spanienrundfahrt einen Massensturz aus und musste schwer verletzt aufgeben.

Der rote Renneinteiler von Tadej Pogačar war an vielen Stellen aufgerissen, und so lagen die Wunden frei, die sich der Slowene kurz zuvor bei seinem Sturz zugezogen hatte. Die Schulter war tiefrot, und selbst über der linken Braue blutete er. Er musste bei der Vuelta Ciclista a España aussteigen. Der Slowene kauerte auf dem Boden, bis Hilfe eintraf. Er hielt sich den linken Arm, und schnell war klar, dass er den achten Etappentag nicht zu Ende fahren kann. Der Gesamtführende musste aufgeben. Es war sein erstes „DNF“ seit Lüttich – Bastogne – Lüttich 2023.

Gut 30 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco kam es bei geschlossenem Feld zu einem folgenschweren Massensturz, in den gut neun Fahrer verwickelt waren. Ausgelöst hatte ihn wohl sogar der Weltmeister selbst. Er versuchte womöglich, etwas auszuweichen, zog von der linken Seite zur Mitte und kollidierte dabei mit einem Fahrer von „Visma“. Pogačar stürzte kopfüber und blieb liegen. Er wirkte benommen, wurde an Ort und Stelle erstversorgt.

Das Feld nahm sofort das Tempo heraus und wartete auf Funksprüche. An der Unfallstelle versuchte der Slowene sogar noch einmal, auf sein Rad zu steigen, doch es war einfach unmöglich. Zum ersten Mal musste er bei einer Grand Tour aufgeben. Der stolze Slowene verweigerte, auf die Trage des Krankenwagens gelegt zu werden, und stieg selbst in das Fahrzeug ein. Schon in der neutralen Phase der Etappe war es zu einem Sturz gekommen. Auch nach diesem mussten drei Fahrer aufgeben.

Damit werden die Karten in Spanien neu gemischt. Und auch die WM und die EM dürfte für Pogačar nun kein Thema sein. Durch das Aus des fünfmaligen Tour-de-France-Siegers erhöhen sich die Chancen von Felix Gall beträchtlich. Der Osttiroler war als Vierter in die Samstag-Etappe gegangen. Neuer virtueller Spitzenreiter auf dem flachen Abschnitt war der Spanier Enric Mas, der etwas mehr als eine Minute vor Gall liegt.

Wie es zu erwarten war, kam es zu einem Massensprint in Xeraco und wieder kam es zu einem Massensturz. Während Bryan Coquard von (Cofidis) nach einem Tigersprung seine ersten Etappensieg feierte, wurden hinten noch die Räder sortiert.