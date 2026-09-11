Die USA nach dem 11. September: Von der Einheit zur Spaltung

Ein Tag, der die Welt verändert hat: Die USA sind seit dem 11. September 2001 ein anderes Land. Der Tag markiert eine Zäsur, deren Folgen bis heute andauern und für die ganze Welt spürbar sind und die USA zu einem tief gespaltenen Land machten.

Vielleicht ist der 11. September 2001 der längste Tag in der Geschichte der Menschheit. Knapp 3000 Menschen sterben, nachdem Islamisten der Terrororganisation Al-Qaida vier Flugzeuge entführen und die USA dort treffen, wo es weh tut: in ihrem Herzen, in ihrem Zentrum. New York – die Stadt, die niemals schläft – ist seither jeden Tag wach und die USA immer in Alarmbereitschaft.

Zahlen des „Pew Research Centers“ zeigen: Unmittelbar nach den Anschlägen eint sich das Land, versammelt sich in einer Art patriotischer Trauer. Im Oktober 2001 hissten 79 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner eine US-Flagge. 78 Prozent gaben im November an, dass Religion einen wichtigen Teil in ihrem Leben einnimmt – seit 1960 war der Wert nie höher. Die USA bekommen auch internationale Unterstützung. Das erste und bisher einzige Mal ruft die Nato Artikel 5 aus. Die Beistandspflicht des Militärbündnisses – ihr mächtigstes Instrument – greift. Die Nato beginnt einen „Krieg gegen den Terror“, weil ihr mächtigstes Mitglied plötzlich ihr am stärksten verwundetes Mitglied ist.

Die USA verändern sich zunehmend

Das amerikanische Volk erhofft sich eine Mischung aus Antworten und Vergeltung – rund 70 Prozent unterstützen zu Beginn den Militäreinsatz. Beides kann die Regierung nicht liefern. Anstatt der Terroristen habhaft zu werden, starten die USA Krieg um Krieg. 2003 marschiert man im Irak ein – dieses Mal ohne französische und deutsche Verbündete. In den Straßen von Bagdad finden die USA aber keine Lösungen, sie verursachen Probleme. Völkerrechtlich ist der Einsatz der USA im Irak nicht gedeckt. Das kümmert die Regierung in Washington D.C. aber nicht mehr. Die USA basteln sich längst ihre eigenen Gesetze – Auge um Auge, Zahn um Zahn. Einen Prozess für den 2003 festgenommenen Chefplaner Khalid Sheikh Mohammad der Anschläge gibt es noch immer nicht, er sitzt in Guantanamo ein.

Mit der Zeit wird klarer: Es kippt etwas. Bereits ein Jahr nach dem Anschlag geben knapp 35 Prozent der US-Bürgerinnen und Bürger offen zu, starke bis sehr starke Ressentiments gegen Muslime zu hegen. Die patriotische Geschlossenheit verschwindet, Präsidenten kommen und gehen, die Probleme werden größer.

© AP/Kelley Sane Die Twin Towers begraben Tausende unter sich

Knapp die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass die Politik Grundrechte einschränkt, um Terroranschläge zu verhindern. 77 Prozent lehnen Überwachung der eigenen Kommunikation aber entschieden ab. Ein Spagat, den keine Regierung hinbekommt. Auch Barack Obama, der nach George W. Bush im Weißen Haus übernimmt, scheitert daran. Als 2013 bekannt wird, dass die NSA die eigene Bevölkerung überwacht, sinkt das Vertrauen in die Politik abermals. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger glauben der Regierung, dass die Maßnahme Teil der Terrorbekämpfung sei. Auch international gibt es Kritik an den USA – auch von Verbündeten. Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rief US-Präsident Barack Obama an und verlangte „Aufklärung über den Gesamtumfang“ der US-Spionage in Deutschland. Aufgeklärt wurde seither wenig.

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Donald Trump will die Zeit zurückdrehen

2015 verkündet dann Donald Trump eine halbe Autostunde entfernt vom Platz, wo die Twin Towers standen, dass er US-Präsident werden will. Er spricht über Recht und Ordnung, verspricht ein Einreiseverbot für Muslime und eine Zukunft im guten alten Amerika, das er wieder groß machen will. Er will keine Kriege mehr im Ausland führen und die USA wieder an erste Stelle setzen. Er trifft einen Nerv. Das Problem mit der Geschichte ist aber: Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, der 11. September und all seine Folgen lassen sich nicht ungeschehen machen.

© imago stock&people Donald Trump kündigt 2015 an, US-Präsident werden zu wollen

Und so werden sich am 11. September 2026 wieder Tausende am Ground Zero in New York versammeln. In alphabetischer Reihenfolge lesen Angehörige die Namen der Opfer vor. Es sind 2983. Dazwischen werden Kirchenglocken läuten, klassische Musik wird laufen. Nach einer Stunde wird man bei jenen Opfern angelangt sein, deren Namen mit „G“ beginnt, nach zweieinhalb Stunden bei jenen mit „R“. Ausländische Regierungschefs werden nicht anwesend sein, auch Donald Trump wird nicht kommen. Der US-Präsident reist zum Pentagon. Dort darf er – anders als in New York, wo die Opfer im Zentrum stehen sollen und niemand sonst – eine Rede halten. Es wird ein langer Tag.