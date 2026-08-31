Umweltschutz und Tourismus krachen oft aufeinander. Das muss nicht sein, dafür muss man jedoch auch verzichten können.

Die unangenehmsten Wahrheiten sind jene, die einen selbst treffen. Urlauben ist fantastisch, Reisen sowieso. Und doch ist es eine Belastung für die Umwelt, die Natur und das Klima. Das zeigen alleine die Zahlen vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Bereits 2024 wurde publiziert, dass fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen direkt auf touristische Aktivitäten zurückzuführen sind. Drei Viertel aller Emissionen, die der Tourismus verursacht, gehen auf den Verkehr zurück – also hauptsächlich auf An- und Abreise. Je abgeschiedener die Destination, desto aufwändiger wird´s genau dabei – desto wichtiger werden Autos, Flugzeuge und Co.

Ruhe im Urlaub ist fantastisch, idyllische Landschaften sowieso. Der Weg dorthin ist jedoch oft beschwerlich, vor allem für die Natur selbst. Hinzu kommt: Wenn die Masse genau diese Attribute für den Urlaub wählt, verschwinden sie früher oder später zwangsläufig. Der Tourismus und der Naturschutz können gemeinsam existieren. Das Match muss kein Widerspruch und schon gar keine Rivalität sein. Die bittere Wahrheit ist aber: Dafür muss man auf gewisse Attribute verzichten – auch wenn sie noch so fantastisch klingen mögen.