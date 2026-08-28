Rittersport-Schokolade mit „Picco Balla“ kommt in den Supermarkt

Eine Mischung aus Rittersport und Haribos „Picco Balla“ ist in den Supermarkt-Regalen zu finden.

„Ritter Sport“ und „Haribo“ machen gemeinsame Sache. Die beiden Traditionsmarken legen die Pico-Balla-Schokolade neu auf, nachdem die Tafel bereits 2025 bei ihrem ersten Auftritt für Aufmerksamkeit sorgte.

In diesem Jahr legten die beiden Süßigkeitenmarken noch eine Schippe drauf: Neben der bisherigen Vollmilchschokolade-Variante gibt es nun eine weitere Sonder-Edition mit weißer Schokolade.

Jubiläum als Anlass

Der Anlass für die Zusammenarbeit war das 25-jährige Jubiläum von Pico Balla. Ritter Sport und Haribo wollten dafür zwei absolute Markenklassiker miteinander verbinden – mit einem Produkt, bei dem man schon beim Namen zweimal hinschauen muss.

Die beiden Marken haben dafür sogar einen sogenannten Brand-Swap inszeniert: Mitarbeiter:innen von Haribo und Ritter Sport tauchten jeweils in die Welt des anderen Unternehmens ein und begleiteten die Entwicklung der Tafel.