Wohl jüngster regierender König der Welt mit 34 gestorben

Im Alter von nur 34 Jahren ist der Monarch des traditionellen Tooro-Königreichs in Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., gestorben. Das teilte der Premierminister des Landes mit. König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinnessbuch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt. Die ugandischen Medien berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war.

vor 6 Minuten 28. August 2026 um 16:06 Kampala Außenpolitik