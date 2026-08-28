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Schuldbekenntnisse nach Anschlag auf jüdische Rettungsautos
Nach einem Brandanschlag auf Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes in London haben vier junge Männer die Tat vor Gericht gestanden. Die Angeklagten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren bekannten sich der Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 23. März schuldig. Dabei waren vier Krankenwagen der jüdischen Hilfsorganisation Hatzala im jüdisch geprägten Londoner Stadtteil Golders Green zerstört worden. Die Fahrzeuge standen in der Nähe einer Synagoge.