Die Graz 99ers unterlagen zum Auftakt der Energie Steiermark Trophy Prag mit 1:5. 1975 Zuseher sahen eine hitzige Partie.

Zum ersten Mal nach der Meisterfeier auf dem Hauptplatz präsentierten sich die 99ers wieder in voller Stärke dem Grazer Publikum. Die 1975 Zuseher forderten zugleich ein Tor und der Beginn gegen Sparta Prag war offensiv vielversprechend. In der Defensive musste man sich erst mit fortschreitender Spieldauer beweisen.

Die Stimmung im Bunker war fein, denn auch die Fans der Tschechen sind dem Reisen und dem Anfeuern nicht abgeneigt. Devin Shore hatte in der 18. Minute viel zu viel Zeit und Platz direkt vor dem Tor, als er den Puck bekam. Er traf mit der Rückhandseite seines Schlägers gegen Nico Wieser. In der 32. Minute hebelte eine schnelle Kombination von Pavel Kousal auf Jiří Spáček und Torschützen Michal Repik die Hintermannschaft der Grazer einfach aus – 2:0 für die Tschechen. Die Grazer bestätigten, was Trainer Lacroix angekündigt hatte: In der Verteidigung ist noch Potenzial vorhanden, und auch beim Auslösen aus der eigenen Zone heraus sind noch Unschärfen im Spiel vorhanden. Mit der Rückkehr von Frank Hora, der nach der Geburt seines zweiten Kindes erst angereist war, wird Stabilität zurückkehren. Er soll am Donnerstag in der Champions Hockey League spielen.



Clay Hanus, David Maier, Ole Julian Bjørgvik Holm, Max Kirchebner, Johannes Gruber und Jonas Dobnig gaben ihr Heimdebüt, während Akademie-Spieler Salam Gadzhiev (RUS) sein Debüt in der Kampfmannschaft gab. Und es wurde noch eine hitzige Partie. Gleich nach dem Anschlusstreffer durch Nico Feldner gelang den Tschechen das 3:1, und wenig später wurde fein gerauft. Die Schiedsrichter ließen vor allem bei den Grazern keine Milde walten und teilten sogar gegen Lacroix eine Strafe wegen Kritik aus. Die 3-gegen-5-Unterzahl wurde wacker überstanden. Ein weiterer Raufhandel beendete dann den Arbeitstag von sechs Spielern, ehe Matej Blümel mit dem Shorthander (57.) auf 5:1 für Prag stellte.

Energie Steiermark Trophy Freitag, 28. August: Graz99ers – HC Sparta Prag 1:5

Samstag, 29. August: HC Sparta Prag – HC Slovan Bratislava (18 Uhr), Team-Präsentation 99ers (ab ca. 20 Uhr).

Sonntag, 30. August: Graz99ers – HC Slovan Bratislava (17 Uhr).

Am Samstag steigt um 18 Uhr das Duell der Tschechen mit Slovan Bratislava. Ab 17 Uhr wird bei freiem Eintritt auch das große Fanfest gefeiert, und um 20 Uhr wird die neu formierte Mannschaft der 99ers den Fans offiziell vorgestellt – Autogramme gibt es auch.