10.000 Teilnehmer sorgen bei der 25. Auflage von Kärnten Läuft für einen Rekord. Beim Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon am Sonntag nimmt die Weltelite gleich zwei Bestmarken ins Visier. Dazu werden die österreichischen Staatsmeister gekürt.

Der Wörthersee ist am Sonntag nicht nur Kulisse, sondern Schauplatz einer doppelten Rekordjagd. 59:45 Minuten bei den Männern, 1:08:02 Stunden bei den Frauen – die beiden Streckenrekorde beim Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon könnten bei der 25. Auflage ordentlich ins Wackeln geraten. (Tipp: Hier halten wir Sie über alle Geschehen bei „Kärnten läuft“ am Laufenden).

Bei den Männern hat Vorjahressieger Matthew Kiplimo Lagat jedenfalls keine Lust auf taktisches Geplänkel. „Ich möchte meinen Sieg wiederholen und versuchen, unter 60 Minuten zu laufen.“ Damit wäre der Kenianer automatisch ganz nahe an jener legendären Marke, die Geoffrey Ronoh 2014 mit 59:45 Minuten aufgestellt hat.

Und Lagat bekommt reichlich Gesellschaft. „Wir haben diesmal nicht nur einen Rennstall, der den Sieg unter sich ausmacht. Es sind fünf Rennställe aus Kenia, die sich matchen“, sagt Organisator Michael Kummerer. Der ideale Termin Ende August macht Kärnten Läuft für internationale Spitzenläufer attraktiv: Berlin, München oder Laibach warten im Herbst, der schnelle Kurs von Velden nach Klagenfurt dient als Formtest.

© Dieter Kulmer Sponsoren, Partner und Läufer:: Timo Hinterndorfer, Michael Kummerer, Xenia Daum, Peter Reichmann, Ronald Rabitsch, Janet Ruguru, Matthew Kiplimo Lagat, Julia Mayer, Christian Scheider, Klaus Ehrenbrandtner, Arno Arthofer

Mittendrin will sich Timo Hinterndorfer behaupten. Der Wiener, der heuer in Berlin seine Halbmarathon-Bestzeit auf 1:02:34 Stunden drückte, ist zugleich Favorit auf den Staatsmeistertitel. Insgesamt sind 260 Athleten für die nationalen Meisterschaftsbewerbe gemeldet. „Ich möchte Richtung Bestzeit laufen und versuchen, die 62:34 zu unterbieten. Es kommt darauf an, was sich die Kenianer vornehmen. Ich hoffe, dass ich eine gute Gruppe habe.“

„Hoffe, die Männer ziehen mich mit“

Noch konkreter ist die Ansage von Janet Ruguru. Die Kenianerin kommt mit einer persönlichen Bestzeit von 1:07:51 Stunden nach Kärnten – und damit elf Sekunden schneller als der Wörthersee-Rekord von Florence Kiplagat. „Ich bin gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe, die Männer im Feld ziehen mich mit. Mein Ziel ist der Rekord. Ich möchte unter 68 Minuten laufen – 67:59.“

Julia Mayer nimmt es mit Humor. „Ich hoffe, dass die Männer vielleicht nicht ganz so gut in Form sind, dann geht es sich bei mir vielleicht aus zu gewinnen.“ Die österreichische Marathon-Rekordhalterin kennt die Strecke bestens und kommt mit viel Selbstvertrauen nach Kärnten. Erst vor zwei Wochen belegte sie bei der EM in Birmingham Rang zehn, nur 50 Sekunden fehlten auf eine Medaille. Danach folgten zwei Tage Kurzurlaub und ein Höhentrainingslager. „Die Form ist immer noch gut, dementsprechend freue ich mich.“ Im Rennen um den Staatsmeistertitel ist Mayer die klare Favoritin.

Rekordverdächtig ist die Jubiläumsauflage bereits vor dem ersten Startschuss: Über das gesamte Wochenende werden erstmals 10.000 Teilnehmer gezählt. Die jährliche Wertschöpfung der Veranstaltung wird mit mehr als fünf Millionen Euro beziffert, der Medienwert mit über drei Millionen.

Am Sonntag um 9 Uhr fällt in Velden der Startschuss für die 21,0975 Kilometer Richtung Klagenfurt.