Nach mehr als 40 Jahren blüht die Agave im Garten der Familie Kollmann erstmals. Ihr meterhoher Blütenstand ist spektakulär – und kündigt zugleich ihr Ende an.

Eva und Franz Kollmann mit ihrer jahrzehntealten Agave, die heuer erstmals ihren imposanten Blütenstand entwickelt hat

Wer die Blüten der Agave im Garten der Kollmanns fotografieren will, muss hoch hinaus – sprich auf eine sehr lange Leiter. Rund sieben bis acht Meter ragt der Stängel der Pflanze inzwischen über den Garten in Schwarzau. Ganz oben leuchten die gelben Blüten – manche sind bereits am Verblühen.

Für Franz Kollmann und seine Frau Eva ist es ein seltenes Schauspiel. Ihre Agave blüht heuer zum ersten – und zugleich letzten Mal. Denn Agaven, die besonders in warmen, trockenen Regionen wie Mexiko, Mittelamerika oder auch im Mittelmeerraum gut gedeihen, setzen ihre ganze Kraft in diese eine Blüte und sterben danach ab. Nicht umsonst werden sie auch als „Jahrhundertpflanzen“ bezeichnet: Bis sich ein Blütenstand bildet, können mehrere Jahrzehnte vergehen.

„Plötzlich ging alles ganz schnell“

„Im Juni habe ich auf einmal gesehen, da kommt etwas heraus“, erinnert sich Franz Kollmann. Zunächst sei nur eine kleine Spitze zu erkennen gewesen, doch dann ging alles erstaunlich schnell: Innerhalb weniger Wochen schoss der Blütenstängel mehrere Meter in die Höhe. „Da haben wir schon einmal blöd geschaut. Das ist etwas Besonderes.“

1 / 3 Franz und Eva Kollmann mit ihrer außergewöhnlichen Agave, deren Blütenstängel rund sieben bis acht Meter in die Höhe ragt © KLZ / Eva Brutmann

Seit 40 Jahren Teil der Familie

Vor rund 40 Jahren übernahmen die Kollmanns die Agave von Bekannten aus Graz. Schon damals soll sie etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Seither wurde die Pflanze immer größer. „Ich glaube, wir haben sie sicher dreimal umgepflanzt“, schildert Franz Kollmann.

Mit den Jahren wurde das Überwintern zum Kraftakt. Zunächst brachte die Familie die Agave mit dem Traktor und einer Kippmulde ins Trockene, zuletzt stand sie auf einer Palette und wurde mit dem Hubwagen bewegt. Alleine sei das längst nicht mehr zu schaffen gewesen.

© KLZ / Eva Brutmann Franz und Eva Kollmann pflegen die Agave seit rund 40 Jahren – nun erleben sie ihre erste und zugleich letzte Blüte

Das jährliche Ein- und Auswintern wurde zur Familienarbeit. Vor allem der Sohn habe mit der immer schwerer werdenden Agave zunehmend gehadert. „Da ist er immer ganz wild geworden bei der Schlepperei“, erzählt Eva Kollmann schmunzelnd.

Vorerst darf das noch grüne Schwergewicht stehen bleiben. Wie es nach ihrem Absterben weitergeht und vor allem, wie die mächtige, stachelige Pflanze schließlich entsorgt werden soll, wissen die Kollmanns noch nicht. Sicher ist nur: Mit der Blüte hat die Agave nach Jahrzehnten im Garten der Familie ihren Abschied eingeläutet. Ein wenig Wehmut schwinge jetzt schon mit – aber auch Erleichterung. Franz Kollmann meint schmunzelnd: „Unser Sohn wird sagen: Gott sei Dank.“