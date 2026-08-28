Politpoker: Wann tritt Bürgermeister zurück und wer folgt ihm?

Die politische Lage in Scheifling bleibt kompliziert. Wie die Verhandlungen stehen und warum eine mögliche Neuwahl plötzlich wieder vom Tisch ist.

„Das mit der FPÖ wäre ohnehin nichts mehr Konstruktives geworden, wir hätten diese Zusammenarbeit auch von unserer Seite aus beendet“, sagt Bürgermeister Gottfried Reif

Angekündigt hat es Vizebürgermeister und Ortsparteichef Thomas Auer bereits vor längerer Zeit, jetzt macht es die FPÖ Scheifling offiziell: Sie lässt den Koalitionspakt mit der ÖVP platzen. Das teilte die Partei am Freitag in einer Presseaussendung mit. Ausschlaggebend sei die rechtskräftige Verurteilung von Bürgermeister Gottfried Reif (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs und der Umstand, dass Reif bislang nicht die „notwendige persönliche und politische Konsequenz“ ziehe. Wie berichtet, hatte Reif seinen Rücktritt in „absehbarer Zeit“ angekündigt. Das ist mehr als zwei Monate her, ein Rückzug des Bürgermeisters ist aber noch nicht erfolgt.

© KLZ / Josef Fröhlich FPÖ-Vizebürgermeister Thomas Auer machte das bereits angekündigte Ende der Koalition nun offiziell

Auf die Frage der Kleinen Zeitung, wann er seinen angekündigten Rücktritt vollziehen wird, sagt Gottfried Reif: „Es wird noch heuer sein.“ Der Bürgermeister hat mehrmals öffentlich gesagt, er habe sich trotz Verurteilung im Zusammenhang mit einem Bauverfahren nichts zu Schulden kommen lassen. Er spüre starken Rückhalt aus der Bevölkerung, werde seinen Rücktritt aber vollziehen. Die offizielle Aufkündigung der Koalition durch die FPÖ sieht er gelassen: „Da wäre ohnehin nichts mehr Konstruktives daraus geworden, wir hätten diese Zusammenarbeit auch von unserer Seite aus beendet.“

Keine Neuwahl-Forderung mehr

Auffallend: FPÖ-Ortsparteiobmann Thomas Auer drängte in den vergangenen Wochen auf eine Neuwahl, in der ausführlichen FPÖ-Aussendung zur Aufkündigung der Koalition ist davon aber nicht mehr die Rede. Dem Vernehmen nach haben Parteistrategen in Graz die Sorge, dass es in der Bevölkerung dann so aussehe, als würden die Blauen eine Wahl vom Zaun brechen. Diesen Eindruck will man offenbar vermeiden.

ÖVP hat einen Kandidaten

Nach wie vor ungeklärt ist die Frage, wer als Bürgermeister folgen wird. Die ÖVP setzt weiter auf Erich Fritz von der Holzwelt Murau, der nicht im Gemeinderat sitzt und als Volksbürgermeister quer einsteigen soll. Spannend wird, ob die ÖVP ihn bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. September als Bürgermeisterkandidat vorschlagen wird und ob sich eine Mehrheit für ihn findet.

© KK Peter Auer vom „Team Scheifling“ sieht Neuwahl als einzigen sinnvollen Ausweg

Einer, der eine Neuwahl als einzigen sinnvollen Ausweg sieht, ist Peter Auer vom Team Scheifling. Seine Namensliste hat wie die FPÖ drei Mandate. „Zunächst hat es so ausgesehen, als würden FPÖ und SPÖ mitziehen, um eine Neuwahl zu erreichen, aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein“, sagt Peter Auer. Das enttäusche ihn: „Es verstreicht wertvolle Zeit, um für Scheifling etwas weiterzubringen, denn unter den aktuellen Umständen droht uns totaler Stillstand.“

SPÖ für Zusammenarbeit mit ÖVP bereit

Die SPÖ legt sich indes fest, was eine Neuwahl betrifft: „Wir wollen das nicht“, sagt Ortsparteivorsitzender Tobias Gröbitschitzer. Vielmehr sei man für Verhandlungen bereit, ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP sei möglich: „Aber nicht um jeden Preis“, betont Gröbitschitzer.

ÖVP-Ortsparteichef Rudolf Schlager ist indes guter Dinge, den von seiner Partei favorisierten Erich Fritz als Bürgermeister durchzubringen: „Wir führen viele Gespräche und stehen vor einer guten Lösung, aber für Details ist es noch zu früh.“