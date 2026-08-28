„Einer von uns“: Norwegerin in Villach trauert um König Harald

Während Marlene Sandtner kurz vor der Eröffnung ihres neuen Bistros in Villach steht, erreicht sie die Nachricht aus ihrer alten Heimat: König Harald V. ist tot. Ihr Vater begegnete dem Monarchen persönlich.

Während Marlene Sandtner gemeinsam mit ihren Eltern Anne-Karin und Alex Sandtner an den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung von „Marlenes Bistro“ in Villach arbeitet, erreicht die Familie am Freitagmorgen eine traurige Nachricht aus Norwegen: König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Monarch schlief am Freitag um 6.35 Uhr im Rikshospitalet in Oslo friedlich ein, wie das norwegische Königshaus bekannt gab.

© AFP/Cornelius Poppe König Harald V. feierte im Jänner sein 35. Thronjubiläum

Die Familie Sandtner hat enge Verbindungen zu Norwegen und Österreich. Die 34-jährige Marlene Sandtner wuchs in Oslo auf, ihre Mutter Anne-Karin stammt aus Norwegen, Vater Alex aus Villach. Zuletzt lebte die Familie in Kongsberg, nun beginnt sie in Kärnten einen neuen Lebensabschnitt. Am 1. September eröffnet „Marlenes Bistro“ in der Villacher Bahnhofstraße.

Mutter verfolgte Nachrichten aus Norwegen

Vom Tod des Königs erfuhr Sandtner am Freitag über die sozialen Medien und norwegische Nachrichten. Vor allem ihre Mutter habe die Berichterstattung über den Gesundheitszustand des Monarchen in den vergangenen Tagen intensiv verfolgt. Der König war seit Mitte August im Krankenhaus behandelt worden, sein Zustand hatte sich zuletzt stark verschlechtert. „Es ist natürlich traurig“, sagt Marlene Sandtner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. König Harald sei in Norwegen weit mehr als nur das Staatsoberhaupt gewesen. Was die Menschen besonders an ihm geschätzt hätten, sei seine Bodenständigkeit gewesen: „Er war bekannt dafür, ein Mann des Volkes zu sein. Ja, er war der König, aber er war auch einer von uns“, erzählt die 34-jährige Gastronomin. Nicht umsonst sei König Harald von vielen als der „Opa von Norwegen“ gesehen worden. Tatsächlich galt der Monarch über Jahrzehnte als volksnah und ausgesprochen beliebt.

© Privat Marlene und Anne-Karin sind gebürtige Norwegerinnen und leben seit rund einem Jahr in Villach

Vater kochte für die Königsfamilie

In der Familie Sandtner gibt es sogar persönliche Erinnerungen an König Harald V. Der gebürtige Villacher Alex Sandtner arbeitete viele Jahre in der norwegischen Spitzengastronomie. Dabei begegnete er König Harald und anderen Mitgliedern der Königsfamilie mehrfach und kochte auch für sie. Von diesen Begegnungen sei ihm vor allem eines in Erinnerung geblieben: Harald sei „wirklich sehr nett“ gewesen. Marlene Sandtner selbst lernte den König zwar nie persönlich kennen, begegnete ihm aber auf eine Weise, die für viele norwegische Kinder selbstverständlich zum Aufwachsen gehörte. Am 17. Mai, dem norwegischen Nationalfeiertag, besuchte sie mit ihrer Familie in Oslo die traditionellen Umzüge und hat König Harald zugewinkt: „Das war immer etwas Besonderes“, erinnert sie sich.

© Privat Alex Sandtner kochte mehrmals für die Königsfamilie

Abschied aus Villach

Nun wird die Familie den Abschied von König Harald von Villach aus verfolgen. Vor allem für ihre Mutter sei klar, dass sie die Verabschiedung des ältesten regierenden Monarchen Europas im Fernsehen verfolgen werde. Mit dem Tod von König Harald übernimmt im selben Augenblick sein Nachfolger den Thron. Norwegens neue Königsfamilie besteht jetzt somit aus König Haakon VIII., seiner Frau Königin Mette-Marit sowie den gemeinsamen Kindern Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.