Internistin eröffnet neue Praxis in der Villacher Innenstadt

Die Ärztin Christina Härb-Winding eröffnet im Oktober eine Wahlarztpraxis für Innere Medizin in der Villacher Innenstadt. Als Privatleistung bietet sie auch Ästhetische Medizin an.

Im vergangenen Jahr gab Christina Härb-Winding ihre langjährige Kassenstelle für Allgemeinmedizin auf, um als Wahlärztin mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten zu haben. „Lieber Qualität als Quantität“, sagte die Ärztin damals im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Nun zieht es sie von Faak am See in die Villacher Innenstadt, wo sie im Oktober eine Wahlarztpraxis für Innere Medizin eröffnet. Als Privatleistung werden dort auch Behandlungen im Bereich der Ästhetischen Medizin angeboten.

Keine hausärztlichen Tätigkeiten mehr

„Um die Behandlungsstruktur zu optimieren, setzen wir bewusst auf ungestörte Behandlungszeiten. Das sorgt für einen spürbar ruhigeren Ablauf und schafft mehr Raum für die Patientinnen und Patienten“, erklärt Härb-Winding das Konzept der neuen Praxis. Hausärztliche Tätigkeiten wie das Ausstellen von Dauermedikationen oder Überweisungen werden nicht mehr übernommen. Der Schwerpunkt liegt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ausführlichen Vorsorgeuntersuchungen, die von Patientinnen und Patienten gerne angenommen werden. Einmal im Jahr steht allen Versicherten eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung zu. Diese Leistung wird von allen Krankenkassen vollständig übernommen.

Behandlungen im Bereich der Ästhetischen Medizin

Behandlungen im Bereich der Ästhetischen Medizin bietet Härb-Winding an separaten Tagen an. Ihre neue Praxis in der Leiningengasse beschreibt die Ärztin als ideal dafür, da der Standort „diskret und dennoch zentral gelegen“ sei. Zu ihrem Einsatzgebiet gehören unter anderem minimalinvasive Methoden wie Botox, Fillern oder Skinboostern.

Die Terminvergabe wird Ende September freigeschaltet und erfolgt online und über eine Telefon-KI.