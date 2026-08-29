Gefüllte Pasta mit Bergkräutern

Die Wiese in Pastatform: Gloria Clama füllt ihre Pasta mit Bergkräutern und serviert dazu geräucherte Butter, Liebstöckel und Sauerklee.

Frischer Pastateig

250 g Weizenmehl Type 0

130 g Eigelb

8 g Salz

8 g Öl

30 g Wasser

Alle Zutaten zu einem glatten, homogenen und elastischen Teig verkneten. Den Teig abdecken und ruhen lassen, anschließend dünn ausrollen.

Kartoffel-Kräuter-Füllung

250 g gekochte Kartoffeln

30 g Mischung aus milden Kräutern

30 g Schalotten

Öl nach Bedarf

1 Prise Zucker

Salz nach Bedarf

Kräutermischung: Zitronenmelisse, Minze, Basilikum, Zitronenverbene, Spinat, Sauerampfer, Estragon, Liebstöckel sowie weitere Wild- und Gewürzkräuter mit überwiegend mildem Aromaprofil, je nach Saison und Verfügbarkeit.

Die Kartoffeln kochen, schälen und noch warm zerdrücken. Die Kräuter putzen und sehr kurz in kochendem Wasser blanchieren. Sofort in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen, sorgfältig ausdrücken und mit dem Messer grob hacken.

Die Schalotten fein schneiden und mit etwas Öl sanft anschwitzen. Die Kräuter hinzufügen, eine Prise Zucker dazugeben und mit Salz abschmecken. Nur kurz schwenken, damit die Kräuter nicht zu stark gegart werden.

Die zerdrückten Kartoffeln dazugeben und zu einer gleichmäßigen Füllung vermengen. Für eine feinere Konsistenz die Masse durch einen Fleischwolf drehen. Vollständig auskühlen lassen und in einen Spritzbeutel füllen. Den Pastateig dünn ausrollen, füllen und in die gewünschte Form bringen.

Mit Bergheu geräucherte Butter

Butter

getrocknetes Bergheu

Die Butter in einen Vakuumbeutel geben. Das Bergheu mit einer Räucherpistole entzünden und den Rauch in den Beutel leiten. Sofort verschließen und etwa 30 Minuten ziehen lassen. Die geräucherte Butter zum Fertigstellen der Pasta verwenden.

Liebstöckelpulver

Liebstöckelblätter

Die Liebstöckelblätter vollständig trocknen, entweder bei niedriger Temperatur im Dörrgerät oder natürlich an der Luft. Anschließend sehr fein mahlen und trocken aufbewahren.

Öl aus Maishüllblättern und Spinat

Maishüllblätter

Spinat

Öl

Die Zutaten in den Thermomix geben und bei maximaler Geschwindigkeit etwa zehn Minuten mixen. Sorgfältig filtrieren und ruhen lassen, bis sich die trüben Bestandteile am Boden absetzen und das klare Öl oben bleibt. In einen Spritzbeutel füllen, erneut absetzen lassen und den Bodensatz ablaufen lassen. Nur das saubere Öl aufbewahren.

Garen und Anrichten

Die gefüllte Pasta in reichlich kochendem Salzwasser etwa 2 Minuten und 30 Sekunden garen. Die geräucherte Butter in einer Pfanne schmelzen, die Pasta vorsichtig abgießen und mit etwa einem Teelöffel Pastakochwasser in der Butter sanft schwenken.

Auf dem Teller anrichten und mit Liebstöckelpulver, einigen Tropfen Öl aus Maishüllblättern und Spinat sowie frischen Sauerkleeblättern vollenden. Die frische Säure des Sauerklees gleicht die Fettigkeit der Butter aus und mildert die intensive Rauchnote des Bergheus.