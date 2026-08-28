Seit Montag wird ein „Car-Surfer“ auf der Intensivstation am LKH Graz behandelt, der Zustand des Jugendlichen ist weiterhin kritisch.

Polizei fand den „augenscheinlich schwer verletzten Jugendlichen“ auf einem Parkplatz in St. Margarethen an der Raab (Sujetbild)

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in St. Margarethen an der Raab (Weiz). Vier Freunde stellten sich auf die hintere Stoßstange eines Autos, hielten sich mit den Händen an der Dachreling fest und wollten so eine Runde mitfahren. Doch ein 16-Jähriger verlor den Halt und stürzte während der Fahrt auf die Straße. Der Teenager erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde auf die Kinderchirurgie am LKH Uniklinikum Graz geflogen.

Der Verletzte blutete stark im Kopfbereich und war nicht ansprechbar. — Aus dem Polizeibericht

Seither wird der 16-Jährige intensivmedizinisch versorgt. Der Zustand des Patienten sei derzeit stabil, aber nach wie vor kritisch, wie man an der Klinik am Freitag bestätigte.

Erst im Juli war ein 19-Jähriger Grazer beim „Car-Surfen“ vor dem südsteirischen Weinlandeinkaufszentrum von einem fahrenden Auto gefallen und lebensgefährlich verletzt worden.