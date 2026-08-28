Außergewöhnlicher Fall: Steirerin wurde 18 Kilogramm schwerer Tumor entfernt

40 Zentimeter groß und 18 Kilogramm schwer: Eine Steirerin litt unter einem Eierstocktumor, der sich im gesamten Bauchraum ausgebreitet hatte. Noch während der OP musste festgestellt werden, ob dieser gut- oder bösartig ist.

Mehrere Monate lang hatte eine 50-jährige Steirerin Beschwerden im Bauchraum. Als diese immer stärker wurden, wandte sie sich an ihren Hausarzt. Dieser überwies die Frau infolge an das Landeskrankenhaus Hartberg. Und dort zeigte eine CT-Untersuchung die Ursache der Beschwerden: Einen riesigen Tumor, der sich vom linken Eierstock aus im gesamten Bauchraum ausgebreitet hatte. Soweit, dass er praktisch alle Organe verdrängte.

40 Zentimeter groß und 18 Kilo schwer lauteten die Maße des Tumors. Aufgrund der außergewöhnlichen Größe nahm das behandelnde Team aus Hartberg Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen der Universitätsklinik für Frauenheilkunde auf. Infolge wurde die Patientin nach Graz überwiesen, um den Tumor ebendort zu entfernen. Wenige Tage später wurde der Eingriff durchgeführt. Knapp drei Stunden dauerte die Operation, bei welcher der Tumor über einen Schnitt, der vom Brustbein bis zum Schambein reichte, vollständig entfernt werden konnte.

Gut- oder bösartiger Tumor?

Was den Eingriff besonders schwierig machte, war, dass noch während der OP herausgefunden werden musste, ob es sich bei dem Gewächs um einen gut- oder bösartigen Tumor handelt. Normalerweise gelangen derartige Gewebeproben über die Rohrpost in die Pathologie – bei einem Präparat mit 18 Kilogramm Gewicht waren diesmal allerdings nicht nur präzise Handarbeit, sondern auch ein schneller Botengang gefragt.

© LKH-Univ. Klinikum Graz / G. Schwager Im Labor stellte sich heraus, dass es sich um einen gutartigen Tumor handelt

Aber nur wenige Minuten später konnte man aus dem Diagnostik- & Forschungsinstitut für Pathologie Entwarnung geben. Der Schnellschnitt hatte gezeigt, dass es sich um ein gutartiges Zystadenofibrom handelte. „Die Größe eines Tumors sagt eigentlich nichts darüber aus, ob er gut- oder bösartig ist. In diesem Fall hatte der Tumor zwar nahezu den gesamten Bauchraum ausgefüllt und andere Organe massiv verdrängt, war aber zum Glück nicht in sie eingewachsen“, erklärt der verantwortliche Chirurg Arnim Bader.

Zystadenofibrome gehören zu den gutartigen Eierstocktumoren und verursachen gerade in frühen Stadien häufig keine oder nur unspezifische Beschwerden. Es ist äußerst selten, dass ein solcher Tumor Ausmaße wie jene bei der Steirerin erreicht. Üblicherweise werden Veränderungen am Eierstock wesentlich früher im Rahmen von gynäkologischen Untersuchungen entdeckt und können dann häufig minimalinvasiv entfernt werden. Aus diesem Grund appelliert Bader auch: „Nehmen Sie Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen regelmäßig wahr und lassen Sie auch länger anhaltende oder zunehmende Beschwerden ärztlich abklären.“ Auch wenn man keine Beschwerden hat, sollte man als Frau einmal pro Jahr eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung durchführen lassen. Neu auftretende oder länger anhaltende Beschwerden sollten unabhängig vom jährlichen Vorsorgetermin ärztlich abgeklärt werden.

© LKH-Univ. Klinikum Graz / M. Kanizaj Karl Tamussino (re.) mit dem OP-Team Ursula Aldenhoff, Arnim Bader, Sandra Platzer (v.l.n.r.)

Einmal im Jahr zur Vorsorge

Für die Patientin ging der Eingriff gut aus, schon zwei Tage später konnte sie aus dem Spital entlassen werden. Sie benötigt keine weitere Therapie. Die chirurgische Nachsorge wird wohnortnah in Hartberg übernommen. „In diesem außergewöhnlichen Fall war es sinnvoll, die Patientin in das Zentrum zu überweisen. Genau so soll ein Krankenhausnetzwerk funktionieren: Patientinnen und Patienten werden dort behandelt, wo für ihre jeweilige Situation die besten Voraussetzungen vorhanden sind“, sagt Karl Tamussino, Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologie am Uniklinikum Graz.